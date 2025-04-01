Парк закрыт на просушку. И это не первоапрельская шутка!
С 1 по 28 апреля Дворцовый парк закрыт на ежегодную весеннюю просушку: его будут приводить в порядок и готовить к новому сезону.
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Сотрудники музея готовят парк к летнему сезону: удаляют больные деревья, ведётся обрезка кустарников, высадят часть летних растений. Также снимут зимние укрытия с цветников, покрасят перила мостов, проветрят павильоны.
За лебедей тоже волноваться не стоит – они получают два раза в день сбалансированное питание.
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