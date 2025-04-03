Движение Первых запускает муниципальный этап Всероссийских юннатских экспедиций

«Всероссийские юннатские экспедиции Движения Первых – это уникальная возможность для школьников получить навыки ориентирования на местности в природных условиях, опыт полевых исследований, проведения и фиксации научных наблюдений. Мы планируем охватить экспедициями более 2000 юннатских клубов Движения Первых в 89 регионах страны, а также обеспечить, благодаря новым форматам, участие в проекте не только детей, но и целых семейных команд», – рассказал Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Проект подразумевает командное участие: это может быть клуб юных натуралистов в составе 3-15 школьников под руководством педагога или родителя или семейная команда из 2-15 обучающихся и их родственников под руководством родителя. Возраст участников – от 6 до 17 лет.

Экспедиции реализуются в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. В ходе муниципального этапа экспедиций команды с помощью обучающих видеороликов узнают об истории развития сообщества Юннатов Первых, основах взаимодействия человека с природой, наставничестве в сфере экологии и охраны природы, правилах безопасного поведения на природе и ориентирования на местности, а также об организации однодневных исследовательских экспедиций. У каждого из ребят будет возможность проявить себя, раскрыть свой потенциал в области природоведения и даже найти свое призвание.

Кроме того, на муниципальном этапе проекта команды проведут шесть однодневных экспедиций, в ходе которых они должны будут выполнить практические задания и разработать региональный проект экспедиционного маршрута. Для этого юннатам нужно будет выбрать маршрут, составить специальную карту местности, а также собрать информацию об уникальных растениях и животных своего региона. Например, перед участниками будет стоять задача оценить качество воды в водоеме, водородный показатель почвы, сделать фото следов животных. Свои наблюдения ребята должны будут фиксировать в дневнике юного натуралиста. В будущем на основе этих материалов команды смогут написать научно-исследовательскую статью и сформировать гипотезы для проведения исследований. Так, экспедиции позволяют не только поучаствовать в увлекательной игре, но и реализовать себя в важном социальном проекте.

Оценку выполненных командами заданий и проектной работы проведет региональный Экспертный совет, сформированный в каждом из регионов России. По результатам оценки будут сформированы рейтинговые списки отдельно для каждого формата участия: Клуб и Семейная команда. После этого команды-победители будут приглашены к участию в региональном этапе. Он пройдет с 1 августа по 15 сентября и представляет собой игру «Юннатское ориентирование». Участники смогут применить навыки исследования территории и ориентирования в окружающей среде, полученные в рамках муниципального этапа. В процессе игры команды проведут исследования окружающей среды и выполнят 6 заданий на своем маршруте.

По итогам прохождения муниципального и регионального этапов экспедиций будет сформирован всероссийский сводный рейтинг. Команды, занявшие наивысшие позиции, станут участниками Федерального этапа проекта, который пройдёт в период с 22 сентября по 20 декабря на одной из заповедных территорий нашей страны.