Правительство России разработало шестилетний план модернизации дорожной сети страны

За шесть лет планируется отремонтировать 85% федеральных дорог в нормативном состоянии, 60% региональных дорог в нормативе и около 92 000 км дорог в агломерациях. На ремонт и строительство дорог выделят более 9 трлн руб.

Впервые данный документ охватывает столь продолжительный временной отрезок, что создаст условия для более результативной реализации проектов и согласования целей в контексте национального проекта «Инфраструктура для жизни». «Это очень важный этап для нас! Ключевая цель плана - комплексное развитие дорожной сети, независимо от ее принадлежности. Это создаст комфортные условия для передвижения, даст импульс экономике регионов и повысит качество жизни людей», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Как ранее сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в регионе в этом году отремонтируют более 200 километров дорог в рамках национального проекта, это более 40 объектов в разных районах. Также одним из ключевых направлений на текущий год станет ремонт мостов, которые играют немаловажную роль в бесперебойности дорожного движения. В 2025 году планируется проведение масштабных работ в Кингисеппском, Тихвинском, Лодейнопольском, Киришском и Выборгском районах.

В планах также капитальный ремонт сразу на двух объектах – мостах через Ижору (у деревни Романовка) и Славянку (в деревне Порицы) запланированы в Гатчинском районе. На реке Саба в поселке Осьмино Лужского района уже ведется строительство временного моста, который позволит демонтировать старый мост и начать возведение нового.