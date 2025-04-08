Почтовую открытку ко Дню Победы могут сделать школьники Ленинградской области

Конкурс проводит АО «Марка» — дочерняя компания Почты России, при поддержке Московского отделения Союза художников России и Союза филателистов России. В нём могут принять участие ребята от 7 до 18 лет: учащиеся школ, художественных студий, студенты творческих училищ. Ребята из Ленинградской области также могут попробовать свои силы. Для участия в конкурсе надо подать заявку в цифровом формате до 30 апреля 2025 г.

Конкурсантам предлагают создать яркий и запоминающийся эскиз в технике живописи, графики, коллажа или компьютерной графики. Работы, созданные с помощью нейросетей и приложений для генерации изображений, не допускаются.

Итоги подведут 9 мая, а победивший эскиз превратится в настоящую почтовую открытку.

Конкурс помогает сохранить память о войне, пробудить интерес к истории и воспитать патриотизм у молодого поколения. Подробности — в официальном Положении о конкурсе.