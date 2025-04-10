Ленинградцам — чистую воду

«Поручение Президента России по федеральному проекту «Чистая вода» мы выполнили. Достигнутый показатель в Ленобласти – 85,5%, что превышает целевой. Многие вопросы решаются, благодаря успешному сотрудничеству с Республикой Беларусь. В том числе, у белорусов мы закупили 36 модульных станций водоочистки. Мы двинулись к решению самых проблемных вопросов по водоснабжению. Я говорю о городах Волхов, Выборг, Кингисепп. Мы начали реализовывать проект в Волхове, общая стоимость которого составляет почти 6 млрд рублей, с софинансированием 50% из федерального бюджета. Мы получили положительное заключение и поддержку президента по реализации проекта в Выборге стоимостью 6,5 млрд рублей. В настоящее время мы готовим необходимую документацию для реализации проектов в Кингисеппе стоимостью 4,5 млрд рублей. Однако это не значит, что мы не будем заниматься и другими территориями, нашими городами и посёлками, где есть проблемы с качеством воды», — отметил глава региона.

Также по поручению губернатора региональные власти приступят к разработке и реализации программы очистки Ладожского озера и реки Нева.