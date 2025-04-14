Ленобласть поддерживает АПК
В 2025 году при первом уточнении областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства Ленинградской области дополнительно выделено 495 млн рублей.
«Меры господдержки АПК будут выделяться конкретно на те задачи, которые требуют первоочередного решения», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выездной коллегии комитета по АПК. Сегодня в аграрном университете подвели окончательные итоги работы АПК Ленинградской области за 2024 год и определили планы развития.
«По результатам работы отрасли мы оцениваем эффективность региональных мер поддержки и ставим задачи: не останавливаться и оставаться лидерами в обеспечении продовольственной безопасности.
Вчера на ежегодном отчете я дал поручение предусмотреть ежегодное увеличение отраслевых субсидий на 10%. А еще — развивать агроклассы и комфортную среду на селе. Потому что главной составляющей успешного производства остаются кадры», — отметил Александр Дрозденко.
АПК Ленинградской области является основным производителем продуктов питания в Северо-Западном федеральном округе и сохраняет свои лидирующие позиции среди регионов России:
• 1 место — по надоям на одну фуражную корову, производству яиц, чая и кофе;
• 2 место — по поголовью птицы;
• 3 место — по выращиванию форели;
• 5 место — по производству цветов и мяса птицы в сельхозорганизациях;
• 6 место — по производству грибов;
• 8 место — по производству молока в сельхозорганизациях.
В 2024 году объем производства продукции АПК в хозяйствах всех категорий вырос на 69,9 млрд рублей и составил 481,5 млрд рублей. На государственную поддержку АПК Ленинградской области в 2024 году было выделено 6,650 млрд рублей, что на 0,418 млрд рублей выше уровня 2023 года. Объем инвестиций в АПК региона составил порядка 22 млрд рублей (в 2023 году — 20,6 млрд рублей).