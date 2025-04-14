Ленобласть поддерживает АПК

«Меры господдержки АПК будут выделяться конкретно на те задачи, которые требуют первоочередного решения», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выездной коллегии комитета по АПК. Сегодня в аграрном университете подвели окончательные итоги работы АПК Ленинградской области за 2024 год и определили планы развития.

«По результатам работы отрасли мы оцениваем эффективность региональных мер поддержки и ставим задачи: не останавливаться и оставаться лидерами в обеспечении продовольственной безопасности.

Вчера на ежегодном отчете я дал поручение предусмотреть ежегодное увеличение отраслевых субсидий на 10%. А еще — развивать агроклассы и комфортную среду на селе. Потому что главной составляющей успешного производства остаются кадры», — отметил Александр Дрозденко.

АПК Ленинградской области является основным производителем продуктов питания в Северо-Западном федеральном округе и сохраняет свои лидирующие позиции среди регионов России:

• 1 место — по надоям на одну фуражную корову, производству яиц, чая и кофе;

• 2 место — по поголовью птицы;

• 3 место — по выращиванию форели;

• 5 место — по производству цветов и мяса птицы в сельхозорганизациях;

• 6 место — по производству грибов;

• 8 место — по производству молока в сельхозорганизациях.

В 2024 году объем производства продукции АПК в хозяйствах всех категорий вырос на 69,9 млрд рублей и составил 481,5 млрд рублей. На государственную поддержку АПК Ленинградской области в 2024 году было выделено 6,650 млрд рублей, что на 0,418 млрд рублей выше уровня 2023 года. Объем инвестиций в АПК региона составил порядка 22 млрд рублей (в 2023 году — 20,6 млрд рублей).