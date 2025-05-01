В память о героях-ополченцах и Красном Хуторе

Памятник находится в Новосветском поселении на третьем километре трассы Кипень – Куровицы. Он был установлен на Пижменском рубеже Красногвардейского укрепрайона, где в сентябре 1941 года, защищая подступы к Ленинграду, героически сражались и погибли легендарные ополченцы-балтийцы. Эпицентром ожесточенных боев стала маленькая деревня Красный Хутор. Ее территория неоднократно переходила из рук в руки, почти двадцать дней здесь проходила линия фронта. В какой-то момент гитлеровцы не выдержали натиска наших бойцов и отступили, но, отходя, сожгли все двенадцать домов Красного Хутора.

После войны деревню восстанавливать не стали. Защитникам земли Ленинградской на месте сожженной деревни – там, где находился штаб 267-го ОПАБ – поставили гранитную плиту с надписью «Здесь в сентябре 1941 года, защищая подступы к Ленинграду, сражались и погибли воины-ополченцы заводов ГОМЗ, «ПРОГРЕСС», КИНАП». В 1988 году памятник был признан объектом культурного наследия регионального значения и взят под охрану. Однако со временем небольшой памятник в лесу у дороги пришел в запустение. Компания «РКС-Энерго» с разрешения администрации Гатчинского округа взяла шефство над памятником и теперь проводит работы по благоустройству территории мемориала, реставрирует сам памятник.

Первый раз энергетики выехали сюда зимой: очистили площадку от снега и составили примерный план действий. 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, организовали памятную акцию, возложили к стеле венок.

Когда сошел снег, сотрудники компании устроили субботник: собрали и вывезли несколько десятков мешков мусора. А с наступлением благоприятной погоды начался глобальный процесс. Территорию мемориала расчистили, сделали заново дорожку, которая будет вымощена плитами. Вдоль дорожки тоже будут стоять своего рода памятные знаки – противотанковые бетонные надолбы. Кроме того, энергетики заказали новую двухметровую стелу в память о героях-ополченцах и сожженной деревне.

- Взяв шефство над этим мемориалом, проявляя заботу о его состоянии, мы отдаем дань памяти и благодарности всем героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны на гатчинской земле; всем, кто защищал этот рубеж и кто сражался на других направлениях. Такие памятники – символ нашего уважения к поколению победителей, – считает генеральный директор компании «РКС-Энерго» Бислан Гайрабеков.

К Дню Победы работы будут закончены, и состоится торжественное открытие памятного знака-стелы на месте сожженной фашистами деревни Красный Хутор – объекта культурного наследия регионального значения, занесенного в реестр и охраняемого государством.

Екатерина Дзюба