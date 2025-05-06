«Ленинградская лига» по плаванию

В программе были дистанции 50 м баттерфляй, 50 м брасс и эстафетное комплексное плавание 4x50 м. В награждении - расширенный пьедестал, награждают шестерку лучших спортсменов области в каждом стиле и возрасте.

Среди спортсменов было 40 представителей Гатчинской спортивной школы №2. Победителями и призерами стали: Всеволод Брянцев (2 место, 50 м брасс), Радомила Сергеева (3 место, 50 м баттерфляй; 5 место, 50 м брасс), Дарья Потарикина (4 место, 50 м брасс), Анастасия Яковлева (6 место, 50 м брасс) и Лидия Караваева (5 место, 50 м баттерфляй). На вторую ступень пьедестала почета поднялись команда девочек 2016 г.р. (Василиса Абрамова, Анастасия Яковлева, Лидия Караваева, Ксения Куликова) и команда мальчиков 2016 г.р. (Степан Базжин, Данил Павлова, Ярослав Митрофанов, Всеволод Брянцев).

Радовались результатам и спортсмены спортивной школы «Юность». Дарья Куприянова заняла 1 место (50 м брасс) и 3 место (50 м баттерфляй), Ксения Беседина – 2 место (50 м баттерфляй), Ева Пыжова – 4 место (50 м баттерфляй), Евгений Ларионов – 5 место (50 м брасс). В эстафетном плавании воспитанники спортшколы «Юность» также смогли показать свое мастерство. Команда девочек 2016 г.р. (Ева Пыжова, Дарья Куприянова, Ксения Беседина, Арина Мальцева) – чемпион, 1 место! Мальчики 2016 г.р. (Дмитрий Загвоздкин, Алексей Загвоздкин, Роман Воропаев, Никита Соловьев) завоевали 3 место. Девочки 2015 г.р. (Вероника Смолина, Софья Итальянцева, Александра Богомолова, Полина Митина) также завоевали бронзу. А мальчики 2015 г.р. (Евгений Ларионов, Иван Белоцерковец, Петр Блазына, Елисей Тихомиров) в упорной борьбе могли вырваться на второе место.