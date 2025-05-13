«Баррикада»: «Гордимся прошлым и строим будущее!»

На предприятии 7 мая впервые состоялось шествие «Бессмертного полка». Под звуки военных маршей сотрудники «Баррикады» торжественно прошли с портретами своих героев от Дворца строителей к новому мемориалу «Гордимся прошлым, живем настоящим, строим будущее!». К 80-летию Победы на территории предприятия (в прошлом это площадка Гатчинского ДСК) благоустроили сквер: замостили брусчаткой дорожки, сделали современное освещение, разбили газоны – и установили памятник, символизирующий единство прошлого, настоящего и будущего. На левом крыле памятника – картина блокадного Ленинграда, созданная из тысяч фотографий героев Великой Отечественной войны. На правом – современная история: коллектив предприятия на фоне производственных цехов. В центре памятника – экран для фото- и видеотрансляций.

- Этот проект создавался усилиями многих, – рассказывает начальник отдела маркетинга и рекламы «Баррикады» Полина Плескачевская. – Идея нашла живой отклик: сотрудники компании предоставили фотографии своих родных и близких – ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла. Все изображения были переданы фотохудожнику, члену Союза дизайнеров России Игорю Пшеницыну. Затем началась кропотливая работа по созданию макета мемориала, выполненного в уникальной технике объединения образов. Художник составляет коллажи из миниатюрных фотографий, рисунков, и каждая из этих миниатюр – самостоятельный художественный объект.

Как рассказала Полина Феликсовна, проект долго ждал своего часа. Была подготовлена площадка, потом заключен договор на шефмонтаж с компанией «РОУ-НН», которая специализируется на таких сложных проектах. Мемориал везли в разобранном виде огромной фурой из Нижнего Новгорода и за несколько дней возвели на территории «Баррикады».

На церемонии открытия памятника присутствовал трудовой коллектив, ветераны предприятия, представители администрации Гатчинского округа, почетные гости. В сквере у нового мемориала состоялся торжественный митинг с поднятием флагов и исполнением гимнов России и «Баррикады».

Выступая перед собравшимися, генеральный директор предприятия Феликс Плескачевский напомнил славное военное прошлое «Баррикады»:

- Сотрудники нашего завода воевали на фронтах Великой Отечественной войны, но в опустевших цехах продолжалась работа. В жесточайших условиях блокадного Ленинграда на «Баррикаде» трудились женщины и подростки, с 1943 года завод начал работать над восстановлением города…

Сегодня внуки и правнуки победителей вновь сражаются с фашизмом на полях специальной военной операции. «Баррикада» – в авангарде предприятий, кующих победу. Завод выполняет два важнейших государственных оборонных заказа. Успешно исполнен особо важный заказ по личному распоряжению президента: «Баррикада» произвела, доставила и помогла смонтировать 59 укрытий для штурмовой истребительной авиации. Специалисты предприятия занимались монтажом с риском для жизни – под постоянными налетами вражеских беспилотников.

На СВО с завода ушло девять человек по мобилизации и 13 добровольцев. 19 марта 2024 года один из них – Дмитрий Баранов – погиб смертью храбрых. Он трудился в должности отделочника 3-го разряда, был грамотным и ответственным специалистом, а на войне принял позывной в честь родного предприятия – «Баррикада». За проявленный героизм и самоотверженность Дмитрий Баранов награжден орденом Мужества посмертно.

На открытии памятника участники мероприятия почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. После торжественной части всех пригласили отведать блюд полевой кухни, организованной в честь празднования Дня Великой Победы.

Екатерина Дзюба