«Меня вдохновляет красота!»

- Юлия, почему именно Гатчина была выбрана организаторами городом, в котором начнется фестиваль органного искусства?

- Это естественно: во-первых, Гатчина – столица Ленинградской области. К тому же в Гатчине я неоднократно выступала и неплохо знакома со здешним слушателем.

Я неоднократно выступала на Международном фестивале «Поющие трубы», который проходит на трех площадках города. Большинство выступлений – в музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова. Мне хорошо знакома и лютеранская церковь Святого Николая – там великолепная акустика. Довелось выступить и в церкви Пресвятой Девы Марии Кармельской – одном из немногих в области действующих католических храмов. Здание находится, конечно, не в лучшем состоянии, но внутри вполне уютное помещение, подходящее для органного исполнения. Помню, что было много слушателей и концерт прошел вполне успешно.

- Первый областной органный фестиваль – ваша инициатива?

- Не только моя. Идея принадлежит в том числе и моему мужу – известному журналисту Павлу Глазкову. Он настоящий вдохновитель и организатор фестиваля, помощник во всех моих начинаниях. После Гатчины нам предстоят выступления более чем в десяти городах области. Фестиваль пока областной, но мы предполагаем расширение его масштабов до межрегионального уровня. Ленинградская область стоит, конечно, особняком в нашей стране.

Санкт-Петербург и Ленинградскую область исследователи называют «органной Атлантидой». До революции и даже вплоть до Великой Отечественной войны здесь было около 150 действующих органов. Наша задача – возродить органную культуру в регионе. Большая проблема, бесспорно, – установить трубный орган в каждом районном центре. Для этого нужны определенные условия – купольное помещение с высокой закругленной крышей и особой отделкой стен, отражающей звук. Но сейчас существует хорошая альтернатива – современные электронные органы, использующие технологию семплирования. В их музыкальной библиотеке записано звучание труб лучших европейских органов. Кстати, именно на таком инструменте я и буду выступать в Гатчине. Совместно с моей партнершей Серафимой Верхолат. Она замечательный музыкант, одна из известнейших петербургских саксофонисток. Играет на всех видах саксофона. 4 января вы услышите три из них: сопрано, альт, тенор. Серафима – приглашенная солистка Мариинского театра и оркестра Теодора Курентзиса, лауреат международных конкурсов.

В нашей программе – шедевры мировой классики. Естественно, публика услышит Токкату и фугу ре минор Баха: она откроет концерт в Доме культуры. Прозвучит знаменитое Адажио Альбинони в переложении для саксофона и органа, произведения Вивальди, Шуберта. В основном популярная классика. Замечу, что каждое наше исполнение будет сопровождаться небольшим предисловием: расскажем интересные факты из жизни композитора, истории создания того или иного произведения.

- То есть вы преследуете в том числе и просветительские цели?

- Безусловно. Наши выступления носят характер, я бы сказала, концерта – беседы со слушателями. Мы ставим возрастной лимит 6+ и среди молодежи ориентируемся в основном на школьников. Наша цель – приобщение молодых людей к классической музыке.

Классическая музыка, и в частности исполнение на органе, способны весьма благоприятно влиять на человека. Многие выдающиеся органисты говорили о том, что ровный, продолжительный звук органа рождает в человеке ощущение вечности и бесконечности. Погружение в органную музыку в хорошем исполнении – это своеобразная медитация.

- Наверное, не ошибусь, если предположу, что ваш любимый композитор – Бах?

- Бах потрясающий композитор. Ему нет равных. Абсолютное совершенство композиторской техники, но, помимо этого, в его произведениях – драматизм, эмоции, подлинная страсть. Бах был очень земным человеком, отцом 20 детей! Он любил, страдал, пережил серьезные потери, например, смерть первой жены. Всё это слышится в его музыке. О Бахе сказано много прекрасных слов, но мне больше всего нравятся строки поэта, нашего соотечественника Иосифа Бродского:

«В каждой музыке

Бах,

В каждом из нас

Бог».

- Вам удается совмещать преподавание, научную работу и концертную деятельность. Где вы черпаете силы и вдохновение?

- В семье. У меня замечательный муж и двое прекрасных детей: Маша и Ваня. Источник вдохновения – красота. Она разлита повсюду: в природе, архитектуре, живописи. Во взгляде ребенка. И, естественно, в музыке!

- До встречи на фестивале!

Беседовал Андрей Павленко