«Звук сквозь время» в Гатчине

Первыми гостями были «серебряные» волонтеры Школы третьего возраста Гатчинского округа. После экскурсии общение продолжилось за кружечкой чая. В неформальной обстановке много вопросов было адресовано руководителю проекта «Гатчинский музей грамзаписи», коллекционеру Анатолию Горбатенко.

С интересом музей посетили волонтеры народного движения «Ангелы тыла», которые плетут маскировочные сети для бойцов СВО. Экскурсионную группу «Ангелов тыла» старшего поколения и шикарные пироги для чайной паузы организовала председатель Совета ветеранов Гатчинского округа Людмила Голубева. Экскурсанты удивлялись старинным механизмам, окунались в детство, глядя на советские проигрыватели, сравнивали звучание и восхищались российскими изобретателями, конструкторами и мастерами.

Книга отзывов пополнилась словами благодарности и добрыми пожеланиями.

- Замечательная экспозиция, отличная экскурсия в прошлое нашей страны, в прошлое нашей жизни. Столько нового мы узнали про музыкальные проигрыватели, про выпуск патефонов в Гатчине! Огромное спасибо организаторам прекрасной выставки. Наше дружное «ура», что она есть в нашем городе. Успехов и удачи в ее расширении! – пожелала посетитель музея Лариса Чайка.

Приятно отметить, что Гатчинский музей грамзаписи получил известность за пределами региона. С эволюцией аппаратов для воспроизведения звука и историей гатчинской фабрики «Граммофон» познакомились получатели социальных услуг учреждения «Комплексный центра социального обслуживания населения Пушкинского района» города Санкт-Петербурга.

Сейчас экскурсии проходят по субботам или в другие дни по предварительной записи. Это не только организованные группы. Многие гатчинцы записываются самостоятельно по телефону. В декабре тематическую экскурсию «Звук сквозь время» посетили более 60 человек. Практически в каждой группе оказывалось два-три человека, которые с готовностью делились личными историями.

На одной из экскурсий произошло знакомство с Юрием Николаевичем Цветковым. Он пришел в музей с семейным фотоальбомом и рассказал биографию своего отца, который до войны работал на фабрике «Граммофон».

- Мой отец – Николай Осипович Цветков – родился в 1915 году. Работал на фабрике «Граммофон» мастером по наладке станков. Перед войной работников их цеха сфотографировали. Поскольку назревала война, все должны были иметь индивидуальную защиту. Фотографии сделали две: без противогазов и в противогазах. Когда рабочие надели противогазы, я своего папу на фотографии и не узнал, – прокомментировал Юрий Николаевич забавный снимок.

После обработки эти фото и другие исторические материалы займут место в экспозиции.

Посетители музея полны идей, которые имеют большие шансы стать новыми творческими проектами. Главный библиотекарь Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна Алена Александровна Тришина подарила музею книгу «Вещи XX века» в рисунках и фотографиях» и оставила положительную рецензию на страничке музея:

- Спасибо за отлично организованную встречу, за интереснейшую экскурсию, за демонстрацию экспонатов. Было эмоционально насыщенно, тепло и уютно. Радушное гостеприимство и приветливость – это фирменный стиль данного музейного коллектива, – отметила Алена Александровна.

Дарители – люди особые. Они уверены, что, поддерживая музеи, мы сохраняем историческую память. Подводя итог 2025 года, музей благодарит за пополнение фондов Владимира Епешина, Олега Креера, Андрея Бурлакова, Александра Шарапова, Веру Федорову, Викторию Чернову, Ивана Сидорова, Арсения Заславского, Александра и Ольгу Долгалевых и других жителей Гатчинского округа, Ленинградской области и Петербурга, которые помогали расширять музейное пространство.

В январе Гатчинский музей грамзаписи приглашает на интерактивную экскурсию молодежь и наставников, любителей музыки, студентов, будущих педагогов и экскурсоводов по субботам - 10, 17 и 24 января. Начало экскурсии в 12.00. Запись начнется с 3 января. Количество мест ограничено. Телефон для бронирования: + 7 (921) 333 54 83.

С 2026 года по предложению гатчинцев раз в месяц в музее будут проходить музыкальные встречи. Первая состоится в субботу, 31 января.

Проект «Гатчинский музей грамзаписи» поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Татьяна Можаева