Стипендии – студентам-медикам

Ежегодно будет назначаться 30 таких стипендий: студентам вузов – в размере 5000 рублей в месяц, студентам средних специальных учреждений образования – в размере 3000 рублей в месяц.

Стипендия будет назначаться не позднее 1 сентября текущего года и выплачиваться в течение учебного года - с 1 сентября по 30 июня.

Претендовать на получение стипендии смогут студенты, проходящие обучение по целевым направлениям и успешно (на «4» и «5») сдавшие сессию.