Деньги, лошади и бани…

Славный лейб-гвардии Кирасирский Ея Величества полк может по праву считаться одним из символов нашего города. Именно с этих слов начал свою лекцию «Синие кирасиры в Гатчине: места и истории» старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина» Евгений Александрович Родионов. Мероприятие прошло в библиотеке им. А.И. Куприна в рамках ставшей уже традиционной акции «Библионочь». Лекция была посвящена не столько «парадной» стороне жизни полка, сколько вещам, скорее, бытовым, житейским. Когда и где возникли первые постройки «гатчинских кирасир»? С какими трудностями сталкивались строители и сами кирасиры? Сколько стоили те или иные работы?

- Большинство архивных документов, посвященных жизни полка, – это документы про деньги. Так устроена жизнь сегодня, так она была устроена и в XIX веке, о котором пойдет речь. Я не буду утомлять вас потоком цифр, – заверил собравшихся Евгений Родионов, – однако некоторые придется озвучить. Без них будет не совсем понятен смысл происходящего.

Кирасирский полк появился в Гатчине в 1822-м году, и уже через год началась постройка дома командира полка. Строительство оценивалось в 3461 рубль. Деревянный дом находился на Большом проспекте, напротив Адмиралтейских ворот – там, где сейчас расположен Дом культуры. Жилье считалось казенным, и после того, как командир оставлял свою должность, он должен был освободить дом для преемника.

Между домом командира и Черным озером располагался полковой манеж, возведенный, вероятно, в то же время. С манежем связана печальная история, увы, не последняя в жизни полка. Ночью 10 мая 1837-го года обвалилась половина крыши манежа – от центрального входа к пруду. Погиб один человек, еще трое получили травмы, а из лошадей погибли шесть, серьезные травмы получили три. Причиной этого печального происшествия, по мнению директора города Гатчины, высказанного им в письме к командиру полка, послужила привычка нижних чинов складывать на чердак амуницию и «разные тяжести».

Несмотря на то что Гатчина считается местом постоянной дислокации кирасирского полка, он фактически подолгу находился вне города, будучи в теплое время года на лагерных сборах, а потом – на травяном довольствии в окрестностях Гатчины. В 1823-м году на зимних квартирах в Гатчине располагался только один дивизион полка, остальные эскадроны стояли в Сиворицах, Рождествено, Выре, Суйде, а запасный эскадрон – в Малой Загвоздке.

Кирасирскому полку требовалось свое подсобное хозяйство. В 1835-м году ему отвели участок земли под огороды рядом со зданием заброшенной к тому времени фарфоровой фабрики, около изгиба реки Колпанки (ныне район Мариенбурга, ул. 120-й Гатчинской дивизии). Однако довольно скоро выяснилось, что место для огорода оказалось неудачным. Оно располагалось на возвышенности на глинистой почве, плодородность которой так и не удалось повысить. Летом в жару там выгорала капуста, а при заморозках гибла картошка, в результате чего до двух третей планируемого урожая овощей приходилось закупать на артельные деньги.

Командир полка Александр Николаевич Арапов обратился к коменданту Гатчины Роопу с рапортом, в котором изложил создавшуюся проблему и просил исходатайствовать «у высшего начальства» разрешение передать под кирасирские огороды участок земли вдоль просеки в Приоратском парке к востоку от площади Коннетабля. Генерал-майор Рооп со своей стороны не видел к этому препятствий, однако император Николай Павлович «не изъявил соизволения», повелев оставить огород на прежнем месте.

В 1835-м году в ведение полка было передано здание бывших придворных конюшен, расположенное совсем рядом с дворцом, на Екатеринвердерском проспекте. Сейчас здесь, на нынешнем Красноармейском проспекте, располагается архив ВМФ. В том же 1835-м году началось строительство манежа, примыкавшего под прямым углом к середине здания бывших придворных конюшен. Непосредственное руководство работами было поручено архитектору Гатчины Алексею Михайловичу Байкову.

За образец брался манеж для Лейб-гвардии Гусарского и Кирасирского Его Величества полков в Царском Селе. На строительство была составлена смета в размере 72000 рублей. Однако император Николай I отличался особой рачительностью и «экономическим подходом» к сметам, что ложились на его стол. Он утвердил лишь 60000 и ни копейкой больше. По всей видимости, именно эта «экономия» стала причиной последующих печальных событий. Манеж уже был построен, когда неожиданно обвалилась часть крыши. К счастью, дело происходило ночью. Ни люди, ни лошади на сей раз не пострадали. Долго проходило выяснение обстоятельств дела. Виновные назначались и переназначались, на них накладывалась финансовая ответственность на возмещение ущерба. Однако в результате долгих препирательств и разбирательств пришли к выводу, что авария случилась именно из-за сокращения сметы. Вместо хорошего кирпича в строительстве несущих опорных столбов применялся сухой камень. Где тонко, там и рвется. В конечном итоге никто наказан так и не был, дело, говоря современным языком, замяли.

Страстям вокруг здания Круглой риги, хорошо известного всем жителям Гатчины, была посвящена немалая часть лекции Евгения Родионова. Он в шутку назвал взаимоотношения военного и придворных ведомств «спором хозяйствующих субъектов». Военным нужно было расширение площадей для размещения всё возрастающего количества лошадей. Придворному ведомству необходимы были помещения для того, чтобы где-то устраивать многочисленную свиту императора во время его визитов, празднеств и т.д. Круглая рига не раз переходила из рук в руки, и в 1866-м году, казалось бы, всё же удалось поставить точку. Министр императорского двора Адлерберг известил военного министра Ванновского, что Круглая рига не может быть передана кирасирскому полку, так как в ней для Гатчинского дворцового правления есть самая насущная необходимость. Однако гладко было на бумаге. Вскоре остро встал вопрос бани и санитарного состояния солдат полка.

В середине XIX века в Гатчине была одна общественная баня, построенная в 1843-м году купцом Фроловым по проекту архитектора Моргана между Черным озером и Загвоздкинской улицей (ныне ул. Чкалова). Баней пользовались как обычные горожане, так и солдаты, которых в различных воинских частях, квартировавших в Гатчине, насчитывалось до трех тысяч человек. Проблема возникла после того, как в 1866-м году владелец бань повысил входную плату, которая для нижних чинов составляла теперь 2 копейки без веника и 3 копейки с веником. В стоимость услуги входила и стирка белья.

Солдаты были вынуждены сократить число посещений бани, что не могло не отразиться на санитарном состоянии полка. О сложившемся положении сообщалось в записке от 28 марта 1867 г. августейшему шефу полка, императрице Марии Александровне. Там же предлагалось решение создавшегося затруднительного положения путем переделки в полковую баню ранее чуть было не ставшей конюшней всё той же Круглой риги. Императрица повелела безвозмездно передать Круглую ригу из ведения Гатчинского Дворцового правления кирасирам для переделки ее в баню.

Казалось бы, победа! Однако вовремя всплыло одно незначительное, на первый взгляд, обстоятельство. Круглая рига находится на возвышенности. «Устроить баню близ казарм оказалось невозможным по недостатку воды в колодцах», – сообщил командир полка в записке на имя секретаря императрицы. «Банное дело» взял под личный контроль уже сам император Александр II. Он распорядился вернуть Круглую ригу в ведение Гатчинского Дворцового правления, а баню для нижних чинов Лейб-гвардии кирасирского Ея величества полка построить в Приоратском парке. Воду в нее предполагалось подавать по трубе из Филькиного озера. Деревянная баня на каменном фундаменте была построена в быстрые сроки.

К сентябрю 1868-го года, ко времени возвращения полка с травяного довольствия, баней можно было пользоваться. Чтобы она своим видом не портила императорского Приоратского парка, в ее декор были добавлены украшения. Исполнитель подряда купец Басков за краткие сроки постройки и внешний вид бани был награжден орденом Святого Станислава третьей степени. Увы, солдаты пользовались новой баней лишь несколько лет. Уровень воды в Филькином озере упал, не помогли и установленные купцом Басковым насосы. Солдатам пришлось вернуться в общественные бани города. Круг замкнулся.

…Мы здесь не перечислили и половины замечательных историй, рассказанных Евгением Родионовым в своей лекции. Изнанка «парадной» жизни полка на самом деле и составляет большую часть повседневной жизни как полка, так и общества в целом. Соседство трагического и смешного, славных военных побед и бюрократической волокиты, отраженные в лекции Евгения Родионова, позволили увидеть историю «Гатчинских кирасиров» в объемном виде, придали «человеческое выражение лица» истории славного гатчинского полка.

Андрей Павленко