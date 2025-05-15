Старая Ладога приглашает на Исторический туристский фестиваль «К истокам Руси»

Мероприятия Фестиваля пройдут на «Зеленой лужайке», ул. Советская, д.1.

Мероприятия фестиваля будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На фестивале реконструкторы развернут несколько интерактивных локаций: пункт связи, полевой штаб, полевой лагерь Рабоче-Крестьянской Красной Армии и др.

На площадке «Игры наших дедушек» все желающие смогут поиграть, в отечественные настольные военные игры 20-40-х годов ХХ в..

На Фестивале можно будет познакомиться с находками, сделанными в ходе поисковых работ на территории Ленинградской области в местах боев Великой Отечественной войны.

Будет организована выставка техники и образцов вооружения, применявшегося в РККА в годы Великой Отечественной войны.

Полевая кухня предоставит возможность попробовать солдатскую пищу, попробовать, чем питались красноармейцы.

Сценическая площадка пригласит всех на танцы послевоенной эпохи.

ПРОГРАММА

10:00 – 18:00 - Работа площадок Фестиваля:

«Пункт связи» - выставка средств связи РККА периода Великой отечественной войны (радиостанции, телефоны, коммутаторы), гости смогут позвонить по оригинальному телефону на другую площадку, написать военное письмо.

« Полевой штаб РККА» - выставка о роли и организации командования и командно-политического состава РККА, в годы ВОв, знакомит с бытом офицеров Красной армии. Посетители, используя перьевые ручки, смогут заполнить различные правоустанавливающие документы (пропуска, талоны на питание).

«Полевой лагерь РККА» - рассказывает о быте рядового и младшего командного состава Красной армии. На площадке можно будет собрать снаряжение бойца РККА, ознакомиться с содержимым вещмешка, научиться мотать портянки, оказывать помощь раненым, используя медицинские средства периода Великой Отечественной войны.

«Игры наших дедушек (отечественные настольные военные игры 20-40-х годов ХХ в.)» - наиболее известные отечественные настольные военные игры.

«Служба вооружения РККА» - выставка образцов вооружения, применявшегося в РККА в годы Великой Отечественной войны.

«Мгновения поиска» - знакомит с находками, сделанными в ходе поисковых работ на территории Ленинградской области в местах боев Великой Отечественной войны.

«Выставка техники» - грузовик ГАЗ-А (полуторка), мотоцикл М-72.

«Полевая кухня» - можно попробовать солдатскую пищу (гречневая каша с тушёнкой и чай), ознакомиться с тем, чем питались красноармейцы в годы ВОв.

«Фотоателье» - можно сфотографироваться с элементами униформы и снаряжения.

«Торговые ряды» и «Фудкорт» - тематическая сувенирная продукция (украшения, игрушки, керамика), торговля продуктами питания, уличные кафе.

11:30 – 12:00 – Торжественное открытие фестиваля, музыкальный пролог. Минута молчания.

12:00 – 18:00 – музыкальная программа