Ленобласти — современный завод по переработке отходов

Комплекс будет обслуживать Всеволожский и Кировский районы, где генерируется почти половина твердых коммунальных отходов Ленинградской области. Благодаря «Рахье» будет закрыт устаревший полигон с бытовыми отходами «Лепсари», что снизит экологическую нагрузку.

«Современные технологии сортировки и переработки, используемые в КПО «Рахья» позволят вдвое сократить захоронение отходов, закрыть устаревшие полигоны и обеспечить достижение показателей национального проекта», — отметила председатель комитета Ленобласти по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Инвестиции в комплекс по переработке отходов «Рахья» составят около 7 миллиардов рублей, эти средства будут получены благодаря федеральной поддержке Российского экологического оператора, финансированию со стороны Ленинградской области и собственным вложениям инвестора. Ожидается, что строительство будет завершено в IV квартале 2026 года, а первая партия отходов начнёт поступать на комплекс в первом полугодии 2027 года.