Никольская ярмарка в Лампово
В субботу, 24 мая, в деревне Лампово пройдет традиционная Никольская ярмарка.
Рубрики: Культура
Организатор - Центр изучения и сохранения русской старины, благодаря которому Никольская ярмарка стала настоящим праздником и уже 5 год радует всех ценителей богатого культурного наследия России.
Гостей ярмарки ждут выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, знакомство с традиционными ремеслами, а также удивительные дома - образцы деревянного зодчества, сохранившиеся с середины XIX века.
Начало ярмарки в 12.00. Адрес: Гатчинский район, д. Лампово, ул. Бертовка, д.3.
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