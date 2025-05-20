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Никольская ярмарка в Лампово

В субботу, 24 мая, в деревне Лампово пройдет традиционная Никольская ярмарка.

Рубрики:  Культура

Организатор - Центр изучения и сохранения русской старины, благодаря которому Никольская ярмарка стала настоящим праздником и уже 5 год радует всех ценителей богатого культурного наследия России.

Гостей ярмарки ждут выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, знакомство с традиционными ремеслами, а также удивительные дома - образцы деревянного зодчества, сохранившиеся с середины XIX века.

Начало ярмарки в 12.00. Адрес: Гатчинский район, д. Лампово, ул. Бертовка, д.3. 