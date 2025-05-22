Кто останется без света 23 мая в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 23 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23.05.2025 с 10:00 до 16:00
Пудостьское ТУ:
д. Черново,
д. Пеньково
д Хиндикалово
23.05.2025 с 09:00 до 17:30
Новосветское ТУ
п Новый Свет (промзона)
23.05.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
тер. СНТ Дони.
23.05.2025 с 09:00 до 18:00
Пудомягское ТУ
п Лукаши
ул. Средняя,
ул. Овражная,
ул. Красная.
п Лукаши тер. СНТ Комсомолец
ОПХ «Красная Славянка»
к.п. «Морская слобода»
ООО «Базис»
д Корпикюля, конюшня
д Вярлево
ОПХ «Красная Славянка»
23.05.2025 с 09:00 до 17:00
д Покровская ул. Овражная
д Порицы
д Марьино
д Монделево ул. Нагорная
КП Павловские дачи»
КП «Гатчина Вилладж-2»
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