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Кто останется без света 23 мая в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 23 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.05.2025 с 10:00 до 16:00 

Пудостьское ТУ:

д. Черново,

д. Пеньково

д Хиндикалово    

 

23.05.2025 с 09:00 до 17:30

Новосветское ТУ

п Новый Свет (промзона)      

 

23.05.2025 с 10:00 до 18:00 

Веревское ТУ:

тер. СНТ Дони.

 

23.05.2025 с 09:00 до 18:00

Пудомягское ТУ

п Лукаши 

ул. Средняя,

ул. Овражная,

ул. Красная.

п Лукаши тер. СНТ Комсомолец

ОПХ «Красная Славянка»

к.п. «Морская слобода»

ООО «Базис»

д Корпикюля, конюшня

д Вярлево

ОПХ «Красная Славянка»

23.05.2025 с 09:00 до 17:00

д Покровская ул. Овражная

д Порицы

д Марьино 

д Монделево ул. Нагорная

КП Павловские дачи»

КП «Гатчина Вилладж-2»