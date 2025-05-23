Родинка под увеличением, или что нужно знать о меланоме

День диагностики меланомы всегда проводится в мае, и это неслучайно: устав от бесконечной зимы с ее холодами и сыростью, мы уже строим планы на летний отпуск, желательно с выездом на море, к солнышку. Однако именно в это время нас и наших детей подстерегает опасность, которую мы зачастую недооцениваем, – высокое ультрафиолетовое излучение и солнечные ожоги, которые могут иметь непредсказуемые последствия.

О рисках развития меланомы и методах ее профилактики рассказали на пресс-конференции «Развитие ранней диагностики меланомы в Петербурге», которая прошла в пресс-центре «Интерфакса» в Санкт-Петербурге 12 мая. Участие в пресс-конференции приняли главный внештатный химио-терапевт Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, директор онкологического центра им. Н.П. Напалкова Владимир Моисеенко и заведующая консультативно-диагностическим отделением городского кожно-венерологического диспансера Ирина Слесаренко.

Что собой представляет меланома

Меланома – это злокачественное образование, которое развивается из меланоцитов – клеток, производящих меланин (пигмент, отвечающий за окраску кожи, волос и глаз). Это одна из самых агрессивных и быстрорастущих опухолей, которая может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

Меланома чаще всего образуется на коже, но может встречаться и в других частях тела, включая сетчатку глаза, ротовую полость или кишечник.

Согласно статистике, ежегодно в мире обнаруживают около 320 тысяч новых случаев меланомы. 25% заболевших меланомой не удается спасти из-за позднего выявления этого заболевания. В России этот показатель доходит до 40%. Своевременное обращение к врачу значительно увеличивает шансы на успешное лечение и полное избавление от болезни: при ранней диагностике заболевание излечимо в 90% случаев.

- На самом деле меланома относится к категории редких опухолей, по сравнению с такими заболеваниями, как рак молочной железы, колоректальный рак или рак легкого, – отмечает Владимир Моисеенко.

Как говорит Владимир Моисеенко, за последние годы наблюдается рост заболеваемости меланомой.

- Это связано с улучшением благосостояния наших граждан, – отмечает онколог. - Мы люди северные, без солнца скучаем. Если раньше жители нашего региона проводили отпуск на юге летом, то теперь многие выезжают в жаркие страны и в зимнее время. Там они подвергаются активной инсоляции, получая солнечные ожоги. А ведь именно активное воздействие ультрафиолетовых лучей является одной из главных причин развития меланомы. Кстати, в Москве зарегистрированы случаи меланомы и у детей, чего раньше практически не было. Детей вывозят на юг в жаркое время, когда кожа северян не готова к такому активному излучению. Возникают ожоги, которые в последующем могут реализоваться как злокачественная опухоль.

Основные факторы риска развития меланомы

Как напомнила Ирина Слесаренко, основным фактором риска меланомы считается ультрафиолетовое излучение – точнее, его избыток. Иными словами, мы очень рискуем, когда долго загораем на солнце. Основным источником ультрафиолетового излучения является солнечный свет, однако не менее опасным является также посещение соляриев.

В группе риска – люди определенного фототипа (с белой кожей, быстро обгорающей на солнце, светлыми и рыжими волосами, веснушками), жители южных и высокогорных районов с повышенной инсоляцией.

Риск возникновения меланомы выше у тех, кто получал тяжелые солнечные ожоги с пузырями, особенно в детском или подростковом возрасте. Также в группе риска – люди с множественными родинками и родинками крупных размеров. Риск возникновения меланомы высок, если один или более близких родственников (мать, отец, брат, сестра, ребенок) страдали меланомой. Повышенный риск возникновения новой опухоли может быть у человека, уже перенесшего меланому.

Мифы о меланоме

Как рассказала Ирина Слесаренко, вокруг меланомы сложилось немало мифов. Так, например, считают, что меланома – это результат трансформации практически любой доброкачественной родинки.

- Может ли переродиться пигментный невус или нет – вопрос в настоящее время очень дискуссионный, – отмечает дерматолог. - Но мнение, что любая травматизация родинки приводит к развитию меланомы, ошибочно.

Также считается, что любая злокачественная опухоль кожи – это меланома. На самом деле существует несколько типов рака кожи, и меланома является лишь одним из них. Наиболее распространенные виды рака кожи включают базальноклеточную карциному и плоскоклеточную карциному. Эти типы рака кожи обычно менее агрессивны и имеют более высокий уровень излечимости по сравнению с меланомой.

На меланому приходится всего 4% случаев рака кожи, но именно эта опухоль – худшая по прогнозу, и поэтому именно на ее диагностику направлены основные усилия врачей.

- Не так однозначно утверждение, что волосы, растущие из родинки, – признак доброкачественного процесса, – говорит Ирина Слесаренко. - Хирургическое удаление меланомы, как правило, не приводит к быстрому метастазированию. К мифам можно отнести и мнение, что нельзя делать биопсию подозрительного элемента. Еще один миф касается возрастных ограничений: меланома может возникнуть у людей любого возраста, включая молодежь.

Как распознать меланому

Важно знать первые признаки меланомы, чтобы вовремя обратиться к специалисту. Меланома выявляется, как правило, на достаточно ранних стадиях. В большинстве случаев люди обнаруживают у себя признаки опухоли самостоятельно – во время осмотра родинок и новообразований на коже. Особенно важно проводить такой самоосмотр после солнечного ожога.

У всех людей на теле есть невусы, или родинки. Невусы относятся к доброкачественным изменениям кожи. Некоторые виды невусов могут предрасполагать к развитию их злокачественного перерождения.

Основные симптомы, которые должны насторожить при осмотре: неровные границы родинки, изменение ее формы, размера или цвета, уплотнение невуса, появление боли или зуда, кровоточивость.

Кроме того, важно учесть появление новых образований на коже. Меланома может начинаться как небольшое плоское пятно, которое со временем начинает расти и менять форму.

Методы ранней диагностики

Если вы заметили подобные изменения на своей коже, необходимо как можно скорее обратиться к квалифицированному дерматологу.

- Затягивание диагностики или неадекватно выполненное хирургическое вмешательство может привести к очень серьезным последствиям, за которые потом приходится расплачиваться больным, иногда пожизненно, – предупреждает онколог. - Важна своевременность обращения пациента. Если он обращается поздно, после 3-4 лет болезни, лечить будет очень трудно, прогнозы на этих стадиях плохие. Если это сделать вовремя, получив квалифицированную помощь (полное обследование и биопсию), это заболевание излечимо.

- Основная задача дерматолога – осмотр кожных покровов, – отмечает Ирина Слесаренко.

- Меланома может прятаться за доброкачественными образованиями кожи, которых очень много. Поэтому и дерматологи, и врачи-терапевты, и сами пациенты должны в первую очередь отличать доброкачественную опухоль кожи от злокачественной. Существует несколько новообразований, за которыми, как правило, прячется меланома. Самое распространенное доброкачественное образование, с которым приходят наши пациенты, – пигментный невус. Еще одно очень распространенное состояние кожи – себорейный кератоз, который не имеет никакого отношения к пигментным опухолям кожи, но внешне очень на них похож.

Дерматолог исследует образование с помощью дерматоскопа – специального прибора, который состоит из лупы, прозрачной пластины и источника света.

Дерматоскопия позволяет предварительно понять характер новообразования – доброкачественное оно или злокачественное. Если результаты осмотра указывают на возможный рак кожи, врач направит пациента к онкологу.

Как отметил Владимир Моисеенко, на смену традиционным способам визуальной диагностики всё чаще приходят современные технологии. Среди современных методов ранней диагностики меланомы – цифровая дерматоскопия, искусственный интеллект, тотальное картирование тела.

- Иногда с помощью искусственного интеллекта можно поставить более точный диагноз, чем с помощью экспертов в этой области, – говорит онколог. - Цифровые программы, которые позволяют тотально исследовать кожные покровы, есть уже и в Санкт-Петербурге.

Профилактика меланомы

Чтобы не допустить развития меланомы, необходимо в первую очередь избегать провоцирующих развитие опухоли факторов, своевременно лечить предраковые состояния.

Лучший способ снижения риска развития меланомы – защита кожи от воздействия ультрафиолетового излучения.

Рекомендуется как можно меньше бывать на улице, когда солнце в зените. Стоит отказаться от искусственного загара в солярии: это красота в ущерб здоровью (почти невозможно в солярии рассчитать биодозу, оптимальную с точки зрения физиотерапии).

Избегайте долгого пребывания на солнце, особенно в период с 10 до 16 часов дня. Соблюдайте элементарные правила защиты кожи. Выходя на солнцепек, надевайте светлую одежду, головной убор, солнцезащитные очки. Используйте солнцезащитные средства с фактором защиты SPF не менее 30 (люди со светлой кожей и те, кто выехал в «солнечный» отпуск, – не менее 50).

Не подвергайте прямому солнечному воздействию детей грудного и младшего возраста – для них это особенно опасно!

Дети легко обгорают, поэтому детская кожа требует особого внимания. Согласно исследованиям, у детей, которые получали солнечные ожоги до 5 лет, резко увеличивается риск развития меланомы во взрослом возрасте. К сожалению, родители не всегда об этом думают, когда вывозят детей в другие регионы на очень активное солнце.

Рекомендации по профилактике меланомы включают в себя регулярное самообследование кожи. Особенно важно внимательно относиться к состоянию своей кожи, если у вас есть или были родственники, страдающие от меланомы.

Юлия Лысанюк

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