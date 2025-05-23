Музей города Гатчины – о героях, любви, истории

Ночь музеев в музее города Гатчины оказалась на удивление трогательной и по-домашнему уютной.

Первыми в этот вечер встречали здесь детей – для них разыграли иммерсивный спектакль по рассказу А.И. Куприна «Слон». Действие проходило в экспозиции музея, среди оживших предметов прошлых столетий. Режиссер спектакля Татьяна Демшева, артисты и постановщики Даша Зудова, Алексей Шевалье, Владимир Кошелев, Елена Зитова рассказали о маленькой девочке и ее большой мечте, о том, что чудо возможно, если очень сильно кого-то любишь.

Маленьких и взрослых посетителей музея в этот вечер ждал мастер-класс «Создай свой орден» вместе с Дианой Пальц. Разговаривали о героях и о героизме вообще, придумывали и воплощали в жизнь собственные ордена и медали для наших героев. Дети приносили в музей боевые награды членов своих семей и рассказывали о них.

Для взрослых гостей проходили познавательные экскурсии по экспозициям музея. Экскурсовод Евгения Воронюк рассказывала о выставке «Полярные крылья Родины», посвященной зарождению полярной авиации. С Гатчиной и ее аэродромом связаны судьбы многих известных авиаторов, в том числе и тех, кто с риском для жизни пробивал своей стране путь в Арктику. Золотыми буквами в историю покорения Арктики вписаны имена русских летчиков Чухновского, Нагурского, Бабушкина, Слепнева, Чкалова и других. В экспозиции можно увидеть подлинные предметы и документы из фондов музея «Ледокол Красин», прочитать открытку со словами выпускника Гатчинской авиационной школы, летчика Маврикия Слепнева: «Весь мир убедился в том, что советские летчики, если понадобится, сумеют долететь до любой точки земного шара...»

С авторской лекцией «Гатчина и гатчинцы. Исторические портреты» выступила сотрудник музея Анжелика Тумурук. Она рассказала гостям музея о трех знаменитых гатчинцах – А.А. Аракчееве, Н.В. Варадинове и М.М. Ипполитове-Иванове.

Алексей Андреевич Аракчеев (1769-1834) – известнейший государственный и военный деятель эпохи Павла I и Александра I, одна из самых противоречивых фигур того времени. Чрезвычайно жесткий и одновременно талантливый военный, Аракчеев был фигурой, отразившей свое время, столь же противоречивое, как и он сам.

Николай Васильевич Варадинов (1817-1886) – российский юрист, правовед, доктор права, доктор философии, тайный советник. Ему принадлежит большой восьмитомный труд «История Министерства внутренних дел» (1858–1863). Русский и советский композитор, дирижер, педагог Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов (1859-1935) был не только известным музыкантом, но и основателем Общества гатчинского взаимного от огня страхования. Именем М.М. Ипполитова-Иванова названы музыкальные школы в Москве, Гатчине и Ростове-на-Дону, музыкальная школа №1 в Костроме, а также известнейшее Московское музыкальное училище (ныне Государственный музыкально-педагогический институт).

Вечер продолжился в Музыкальной гостиной вместе с гатчинским художником и музыкантом Иваном Радюкевичем. Все вместе слушали его вдохновенные музыкальные композиции и пели, вспоминая героев Гатчины и своей семьи.

Юлия Лысанюк