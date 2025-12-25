Сохраняя память вместе

В мероприятии приняли участие руководители территориальных управлений, сотрудники администрации, представители военкомата и духовенства. За чаепитием, в атмосфере доверия и взаимопонимания состоялся диалог о разном – духовном и материальном.

Духовная реабилитация

Заместитель руководителя Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Смирнова рассказала вкратце о мероприятиях фонда для семей героев и призвала родных и близких военнослужащих откликаться на предложения специалистов фонда. Это касается и медицинского обслуживания – диспансеризации для членов семей участников СВО, и психологической поддержки – в фонде работает психолог.

«Вы всегда можете опереться и на наш фонд, и на медицинские организации, и на администрацию. Поверьте, органы государственной власти и местного самоуправления с большим вниманием и уважением относятся к вашему мнению и к вашим нуждам», – сказала Екатерина Владимировна. Она также обратила внимание на возможность обучения, переобучения и трудоустройства: «Смена деятельности – это тоже немаловажно. Возможно, вы получите какую-то новую профессию, есть различные варианты, поэтому откликайтесь, пожалуйста, на предложения наших социальных координаторов. Они ваши верные помощники».

Екатерина Смирнова анонсировала паломнические поездки в Псково-Печорский монастырь: с экскурсионной частью и посещением Пскова, есть реабилитационные туры на две недели с проживанием непосредственно на территории монастыря. Первая группа, состоящая из членов семей погибших военнослужащих Гатчинского округа, сейчас как раз находится там (транспорт для поездки предоставила гатчинская администрация). По мнению священнослужителей и сотрудников фонда «Защитники Отечества», такие поездки очень помогают именно в духовной реабилитации.

С пастырским словом к родным погибших героев обратился клирик храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунара иерей Вячеслав Красноруцкий.

Медицинская помощь

Заместитель главврача Гатчинской КМБ по амбулаторно-поликлинической работе Виктория Мамай рассказала о медицинской помощи для ветеранов спецоперации и членов их семей. В частности, в клинике организовано индивидуальное медицинское сопровождение, оказание психологической поддержки, обеспечена запись во вне-

очередном порядке как к врачам, так и на лабораторное и инструментальное обследование.

В первоочередном порядке ветераны и члены их семей проходят профилактические медосмотры. Госпитализация для оказания специализированной медицинской помощи также проводится вне очереди. Запись на прием и обследования ведется по единому номеру колл-центра для участников СВО и членов их семей: 8-81371-78-075, добавочный 4. Выделен отдельный сотрудник, который работает именно с данной категорией граждан.

В рамках проекта «Врачи – героям» бойцы СВО и члены их семей могут проверить свое здоровье: в программу диспансеризации входят приемы терапевтов и узких специалистов, лабораторные исследования. В этом году Гатчинская КМБ провела три единых дня диспансеризации для ветеранов СВО и их близких. Всего диспансеризацию прошли 152 участника спецоперации и свыше 300 членов их семей. По распоряжению комздрава на базе Гатчинской поликлиники организованы единые педиатрические и терапевтические участки. На медицинском сопровождении Гатчинской КМБ сейчас находится 156 участников специальной военной операции.

В тесном взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» гатчинские медики на постоянной основе направляют участников СВО на комплексное медицинское и реабилитационное лечение. Основное медучреждение – реабилитационный центр в Коммунаре.

Также ветераны спецоперации направляются на восстановительную терапию в центр реабилитации во Всеволожск, в Сясьстройский реабилитационный центр – для специализированной помощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством и другими психоневрологическими последствиями. Медицинская реабилитация проводится и в больницах разных районов Ленинградской области, в том числе в условиях дневного стационара и амбулаторий. Для получения направления на реабилитацию участнику СВО необходимо обратиться к участковому терапевту или фельдшеру. На сегодняшний день реабилитационное лечение прошли 38 ветеранов спецоперации.

Виктория Мамай обратила внимание участников встречи, что с января в Гатчинской КМБ начнет принимать врач-психотерапевт, который будет также оказывать специализированную психотерапевтическую медицинскую помощь ветеранам и членам их семей. В настоящее время на базе фонда «Защитники Отечества» проходит прием психолога Надежды Матвеевой, в поликлинике «Аэродром» ежедневно по предварительной записи принимает медицинский психолог Иван Афанасенко. За восемь месяцев психологическое консультирование прошли более 550 человек.

Кроме того, существует единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества, в котором работает команда государственных медицинских психологов – они консультируют по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное, без запроса персональных данных, обратиться в чат может житель любого региона.

Виктория Алексеевна также напомнила, что Гатчинская КМБ участвует в льготном зубопротезировании по сертификатам. За дополнительной информацией следует обращаться к заведующему ортопедическим отделением городской стоматологической поликлиники Владимиру Евгеньевичу Апполонову по адресу: Госпитальный переулок, 4, кабинет № 19.

Диалог продолжается

Отдельное внимание на встрече было уделено увековечиванию памяти гатчинских героев, обсуждался выбор места мемориала, которое будет основополагающим фактором при создании памятника. Рассматриваются разные варианты, и Людмила Нещадим предложила близким героев ознакомиться с несколькими площадками в Гатчине и высказать свое мнение – это важно.

В ходе общения гости задавали вопросы по поводу денежных выплат и воинских наград. Военком Гатчины Александр Кириллов обещал помочь разобраться с этими проблемами и отметил, что гатчинский военкомат теперь ведет прием каждый будний день, при поддержке администрации набраны дополнительные сотрудники, запущен колл-центр.

Участники встречи выразили искреннюю благодарность Людмиле Нещадим и сотрудникам администрации Гатчинского округа, в частности, заместителю главы по вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства Александру Супренку – за помощь в решении бытовых и других вопросов.

В завершение мероприятия гостям вручили новогодние подарки от администрации Гатчинского округа.

Андрей Соколов