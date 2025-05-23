Советы безопасности для дачников
Часто можно услышать, что пожар - это случайность, от которой никто не застрахован. Но это не так. Как правило, в весенне-летний период, увеличивается количество пожаров в садоводствах и частном секторе. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности.
Так, на территории Гатчинского округа только в мае произошло 16 возгораний в частном секторе. Основные причины пожаров – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. Нередко к страшным последствиям приводит банальная невнимательность и неграмотность.
В ходе проведения проверочных действий по фактам возгораний, дознаватели напоминают населению элементарные правила пожарной безопасности, которые помогут избежать трагедии. Для этого дачникам необходимо:
- не допускать на своих садовых участках свалок;
- регулярно убирать сухую траву и горючие отходы;
- иметь на участке бочку с водой;
- не держать во дворе газовые баллоны, ёмкости с бензином, спиртами, ацетоном, а также прочими горючими жидкостями;
- отказаться от самодельных обогревателей;
- поддерживать электроприборы в исправном состоянии;
- покидая свой участок, тщательно осматривать печь и баню, отключить электроприборы от сети.
Также напоминаем, что увидев первые признаки горения, необходимо вызвать пожарных по номеру 112 или 001, оповестить ближайших соседей, а также организовать спасение людей и посильное тушение пожара.
ОНДиПР Гатчинского округа.