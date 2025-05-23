Советы безопасности для дачников

Так, на территории Гатчинского округа только в мае произошло 16 возгораний в частном секторе. Основные причины пожаров – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. Нередко к страшным последствиям приводит банальная невнимательность и неграмотность.

В ходе проведения проверочных действий по фактам возгораний, дознаватели напоминают населению элементарные правила пожарной безопасности, которые помогут избежать трагедии. Для этого дачникам необходимо:

- не допускать на своих садовых участках свалок;

- регулярно убирать сухую траву и горючие отходы;

- иметь на участке бочку с водой;

- не держать во дворе газовые баллоны, ёмкости с бензином, спиртами, ацетоном, а также прочими горючими жидкостями;

- отказаться от самодельных обогревателей;

- поддерживать электроприборы в исправном состоянии;

- покидая свой участок, тщательно осматривать печь и баню, отключить электроприборы от сети.

Также напоминаем, что увидев первые признаки горения, необходимо вызвать пожарных по номеру 112 или 001, оповестить ближайших соседей, а также организовать спасение людей и посильное тушение пожара.

ОНДиПР Гатчинского округа.