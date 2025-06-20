На Госуслугах стартовала приёмная кампания в колледжи
Экономьте время, поступайте с Госуслугами! На портале стартовал приём заявлений в колледжи, техникумы и вузы. Выбрать можно сразу несколько учебных заведений.
Кто может поступить
- выпускники 9, 10 и 11 классов
- выпускники других колледжей или вузов
Чтобы подать заявление, понадобится подтверждённая учётная запись на Госуслугах и документ о ранее полученном образовании. Согласие на зачисление можно подать онлайн, но затем нужно будет привезти оригиналы документов лично.
Целевое обучение
С помощью Госуслуг можно найти своего будущего работодателя. Поступив в колледж, вы можете заключить с ним договор целевого обучения. После успешного окончания учёбы — трудоустройство гарантировано.
Сроки приёмной кампании
до 10 августа — на творческие специальности
до 15 августа — на очные отделения по всем остальным специальностям
до 1 декабря — на очно-заочные и заочные формы обучения
Колледж может установить более ранний срок — уточняйте в приёмной комиссии.
Услуга работает во всех регионах страны. В Москве через Госуслуги можно поступить только на бюджетные места в федеральные колледжи при вузах. Поступление в остальные московские колледжи — на региональном портале.