На Госуслугах стартовала приёмная кампания в колледжи

Кто может поступить

- выпускники 9, 10 и 11 классов

- выпускники других колледжей или вузов

Чтобы подать заявление, понадобится подтверждённая учётная запись на Госуслугах и документ о ранее полученном образовании. Согласие на зачисление можно подать онлайн, но затем нужно будет привезти оригиналы документов лично.

Целевое обучение

С помощью Госуслуг можно найти своего будущего работодателя. Поступив в колледж, вы можете заключить с ним договор целевого обучения. После успешного окончания учёбы — трудоустройство гарантировано.

Сроки приёмной кампании

до 10 августа — на творческие специальности

до 15 августа — на очные отделения по всем остальным специальностям

до 1 декабря — на очно-заочные и заочные формы обучения

Колледж может установить более ранний срок — уточняйте в приёмной комиссии.

Услуга работает во всех регионах страны. В Москве через Госуслуги можно поступить только на бюджетные места в федеральные колледжи при вузах. Поступление в остальные московские колледжи — на региональном портале.