Подготовка к дополнительному периоду ГИА-9

Дополнительный этап ГИА стартует 2 сентября. В этот день выпускники будут сдавать основной экзамен по математике. Дополнительный этап завершится 23 сентября – резервный день для сдачи ГИА по всем предметам.

Напоминаем о том, что во время экзаменов запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

«Пересдача в сентябре дает второй шанс, но требует более интенсивной работы над ошибками и повторения материала, - рассказал нам выпускник 9 класса. - Важно понять, какие именно задания вызвали трудности и почему не удалось набрать необходимое количество баллов на основном этапе. Для успешной сдачи экзаменов я рассмотрел различные варианты подготовки, включая онлайн-курсы, пособия и тренировочные варианты ОГЭ. Считаю, что в этот раз у меня все получится!»

Сдать экзамены в дополнительный период смогут выпускники, которые не успели написать экзамен или пропустили основные сроки сдачи по болезни или иной уважительной причине, а также участники, получившие неудовлетворительный результат.

Желаем всем обучающимся удачи!