II Всероссийский молодежный гражданский форум «Мы с Невы» посвятят реализации творческих инициатив

На три днягород на Неве станет центром притяжения молодежи возрасте от 18 до 35 лет со всей страны, а сам форум - важной ступенью в развитии траектории творческих инициатив, влияющих на будущее страны. Форум пройдет под девизом «Мечтай. Созидай. Приумножай».

Ключевым днем форума станет 6 сентября. На площадке Vokzal 1853 сосредоточатся основные мероприятия программы.

В лекционной зоне пройдут встречи с лидерами креативных индустрий, представителями бизнеса, общественными деятелями, молодыми предпринимателями. Личные истории топовых экспертов, их опыт и идеи станут источником вдохновения и мотивации для участников. В своих выступлениях спикеры раскроют лайфхаки построения карьеры, поделятся профессиональными инсайтами.

Участников также ждет погружение в творческий процесс под руководством опытных художников, музыкантов, педагогов. Всего за несколько часов все желающие смогут разработать собственный небольшой проект, освоить новые профессиональные приемы, а самое главное, получат готовую работу для своего портфолио.

Процесс будет максимально интерактивным и направленным на командное взаимодействие: мозговые штурмы, профессиональные дискуссии и персональные рекомендации экспертов.

Отдельным ярким событием форума станет выставка молодежных организаций. Это пространство создано для живого общения, обмена опытом и поиска новых возможностей для молодежи. Здесь можно познакомиться с деятельностью молодежных советов Санкт-Петербурга, принять участие в интерактивах, получить новые знания и навыки на специально подготовленных площадках:

- мастер-классы от лидеров молодежных движений,

- панельные дискуссии с экспертами,

- презентации успешных проектов.

Участие бесплатное. Заявки на участие можно подать до 17 августа 2025 через платформу «Молодежь России» https://myrosmol.ru/events/a5a16ab3-460f-4652-afe3-0698a4e3d9db?clckid=0e0570b1