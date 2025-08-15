Сезон побед гребного клуба «Оредеж»

На Первенстве России в дисциплине «марафон» Анна Титова завоевала бронзу в байдарке-двойке и выполнила норматив на звание «Мастер спорта».

Сергей Титов на Первенстве Санкт-Петербурга также показал блестящий результат: 1 место в одиночке на дистанции 1 км, 2 место в двойке на 1 км и 2 место в одиночке на 500 м. Сергей завоевал право выступить на Первенстве России среди юношей до 17 лет.

Самые юные спортсменки клуба (2013–2014 г.р.) буквально захватили пьедестал Первенства. Соломея Мазунина вернулась с шестью золотыми медалями: она стала первой в одиночке на всех трех дистанциях (1 км, 500 м, 200 м) и в двойке также на всех дистанциях. Ирина Заботина тоже шесть раз поднялась на пьедестал: у нее 2 место на всех дистанциях в одиночке и 1 место в двойках на каждой дистанции. Оля Волыхина трижды стала обладательницей бронзовой медали в одиночке на трех дистанциях. Андрей Пономарёв занял 3 место в байдарке-одиночке на дистанции 1 км и 4 место в байдарке-одиночке на дистанциях 500 м и 200 м. Вместе со Степаном Михайловым Андрей Пономарёв занял 2 место с байдарке-двойке на всех трех дистанциях.

Поздравляем всех спортсменов и их тренера Анатолия Ивановича Филиппова! Несмотря на прекращение финансирования клуба с осени 2024 года, тренер сохранил команду и вывел ее на высочайшие результаты!

Источник: АНО «Гребной клуб «Оредеж»