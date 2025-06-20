Взгляд книжного редактора: что такое Young Adult и почему это читают все?

Событие посвящалось обсуждению современной литературы и, в частности, популярного жанра Young Adult – направления, рассчитанного на людей в возрасте от 12 до 25 лет и старше. В роли спикера выступила редактор книжных серий издательства «Like book» Дарья Великохатько.

Участникам встречи – детям и подросткам – сразу было предложено участвовать в разговоре, задавая вопросы. Самым активным пообещали метафорические карточки и открытки с героями романов современных писателей.

Встреча началась с дискуссии о нынешнем положении современной литературы. Как отметила Дарья Александровна, пару лет назад российский рынок заполонили различные китайские новеллы – азиатские фэнтези, что стало настоящим феноменом. Затем стали популярны так называемые «спортроманы» – произведения, в которых внимание читателя смещается на спорт: хоккей, футбол, бокс и не только. Современная литература развивается: появляются новые тренды, постоянно циркулирующие в литературном процессе. Популярные авторы пишут эмоционально. Это всегда какая-нибудь драма, приключения, красивая история любви. И когда люди читают такие книги, им предоставляется возможность примерить на себя какие-либо черты характера героев, что помогает лучше разобраться в себе.

Беседа затронула и направление Young Adult. По словам спикера, сейчас этот жанр популярен не только среди подростков, но и среди довольно взрослой аудитории.

- Считается, что читатели Young Adult – люди возраста 14−25 лет. Действительно, это и есть ядро направления, но теперь подростковую литературу читают и в любом возрасте. Был такой смешной момент: во время автограф-сессии популярного автора Аси Лавринович мы попросили поднять руку самого юного зрителя. И отозвалась девочка девяти лет! Затем мы решили найти самого старшего читателя. Руку подняла женщина 65 лет. Оказалось, ей очень нравилось читать романы про первую школьную любовь. Говорила, что в её жизни было точь-в-точь, как в книжке, – поделилась с аудиторией Великохатько.

Выделяется два основных течения в Young Adult.

По мнению редактора, к первому относится повседневная жизнь и события, которые её окружает: «Это про какую-нибудь школу в маленьком городке, про друзей, про подруг, про отношения братьев и сестер и про вечную проблему отцов и детей». Ко второму – фэнтези, когда повествование идёт о разных вымышленных героях: «Они могут быть в древнем Китае, в магическом мире или даже в далеком космосе. И все персонажи справляются с трудностями по-разному: либо с помощью друзей, либо с помощью магии. Но опять же, главная мысль заключается в том, что именно сам человек решает свои проблемы».

Дарья Великохатько поделилась личным опытом работы редактором, приоткрыв завесу непростого процесса. Оказывается, редактора можно смело назвать продюсером книжного проекта. Такой специалист должен следить и за собой, и за писателем, и за художником.

- Ты должен всех организовать: сказать, что они должны сделать и в какой срок. И даже вдохновлять, потому что авторы – творческие личности, и иногда они могут впадать в депрессию, - отметила она.

Прозвучали вопросы об искусственном интеллекте: может ли со временем профессия редактора перестать быть актуальной? Великохатько ответила, что этого, вероятно, не произойдёт: нейросеть может стать отличным инструментом для проверки и вычитки текста, но никак не заменой живого человека.

В конце встречи речь зашла и об экранизациях. В частности, был упомянут сериал «Загадай любовь», снятый по мотивам книг одноимённого романа Аси Лавринович.

- Главное в экранизациях – сохранить именно то, что автор хотел сказать. Да, режиссер будет видеть эту историю иначе, и он может привнести что-то новое, сделать акценты на каких-то отдельных моментах и сценах, но всё равно обязан не забывать о главной мысли произведения, – уверена Дарья Александровна.

В завершение встречи спикер дала советы для тех, кто пока так и не полюбил читать книги: «Можно начать со сборников небольших рассказов, чтобы человек не сильно устал, но при этом его что-нибудь заинтересовало. Например, мы выпустили сборник Куприна «О колдовстве и любви». Там много коротких, но очень красивых произведений. Главное – пробовать!»

Полина Максимова

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