Бюджет 2024 года исполнен на высоком уровне

Несмотря на введение беспрецедентных ограничительных мер со стороны недружественных государств, Ленинградской области в 2024 году удалось сохранить социальную стабильность и положительную динамику развития региона. Ленобласть подтвердила статус одного из самых финансово надежных субъектов Российской Федерации, войдя в восьмёрку российских регионов с наивысшим рейтингом долговой устойчивости по версии агентства АКРА.

Первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков сообщил, что законопроект получил одобрение на всех этапах его рассмотрения. Вопросы, прозвучавшие на публичных слушаниях, а также в ходе заседаний парламентских комиссий, будут включены в подготовку следующего бюджетного цикла.

Главным приоритетом бюджетной политики остаётся благополучие жителей Ленинградской области. В прошедшем году регион направил значительные средства на здравоохранение, образование, социальную поддержку и развитие культуры. Сохраняется устойчивая положительная тенденция роста расходов на социально-культурную сферу: темп роста к прошлому году составил 121,5%, их удельный вес в структуре расходов не претерпел существенных изменений и сохранился на уровне ряда предыдущих лет – порядка 60%.

Фактические доходы бюджета составили 271,1 млрд рублей, что на 10 миллиардов превысило плановые показатели. Налоговые и неналоговые поступления выросли на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 250,9 млрд рублей, безвозмездные поступления составили 20,2 млрд рублей. Расходы составили 256,1 млрд рублей (94,5% от запланированных в сумме 270,9 млрд рублей). Таким образом, бюджет исполнен с профицитом 15 млрд рублей. Параметры исполнения консолидированного бюджета (с учетом муниципальных образований): доходы – 339,6 млрд рублей, расходы – 318,4 млрд рублей, общий профицит – 21,2 млрд рублей.

С профицитом завершили 2024 год 118 муниципальных образований, из них 14 муниципальных районов (с дефицитом закончили год Сланцевский и Киришский районы, Гатчинский муниципальный округ и Сосновоборский городской округ), 38 городских и 66 сельских поселений. По состоянию на 1 января 2025 года отсутствует кредиторская задолженность и полностью погашены все кредиты МО. Как пояснил Роман Марков, дефицит районов условный, так как полностью был покрыт остатками муниципальных бюджетов.

Таким образом, регион выполнил все обязательства перед жителями региона, не допуская задержек ни по одной статье расходов или социальной выплате. Особое внимание уделялось помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Эти меры поддержки остаются важной частью региональной политики и в текущем году.

В разрезе государственных программ наибольший удельный вес занимает образование (58,5 млрд рублей), социальная поддержка (43,6 млрд рублей) и здравоохранение (34,8 млрд рублей). При этом если суммировать последнюю с расходами Территориального фонда ОМС, она будет наиболее весомой (расходы превысят 68 млрд рублей). Еще несколько показательных цифр 2024 года: объем дорожного фонда составил 23,7 млрд рублей, Адресная инвестиционная программа достигла практически 29 млрд рублей.

«Бюджетные инвестиции являются драйвером развития Ленинградской области, катализатором других экономических процессов», – подчеркнул глава финансового блока.

В завершение Роман Марков поблагодарил за совместную плодотворную работу парламентариев, налоговую службу, Контрольно-счетную палату, результатом которой стало успешное развитие региона и, конечно, улучшение качества жизни ленинградцев.

– Уже более десятилетия мы наблюдаем устойчивый рост областной казны, что свидетельствует о крепкой экономике Ленинградской области. Цифра доходов консолидированного бюджета в 340 миллиардов – это, безусловно, значимое достижение. При этом важно отметить, что этот рост происходит в условиях, когда невозможно предусмотреть все факторы заранее. Пандемия, санкции, специальная военная операция – все эти вызовы, а также значительные бюджетные расходы, связанные с созданием капиталоёмких сооружений для защиты Ленинградской области, не стали препятствием для устойчивого роста, – прокомментировал председатель областного парламента Сергей Бебенин.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области