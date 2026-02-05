Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Где отключат свет в Гатчинском округе 6 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

06.02.2026 с 09:00 до 18:00 

Елизаветинское ТУ:

д. Натальевка (частично)

тер. СНТ Березнево

 

06.02.2026 с 10:00 до 18:00 

тер. СНТ Ижора (Ивановка) (частично)

 