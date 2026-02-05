Где отключат свет в Гатчинском округе 6 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
06.02.2026 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Натальевка (частично)
тер. СНТ Березнево
06.02.2026 с 10:00 до 18:00
тер. СНТ Ижора (Ивановка) (частично)
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.