«Роза Ветров» – неделя в Гатчине

«Роза ветров» – молодой и яркий отряд, созданный на базе Штаба студенческих отрядов Российского государственного гидрометеорологического университета в ноябре 2024 года. Первый студенческий выезд успешно прошел в деревне Даймище Гатчинского района. Сейчас в составе отряда 23 бойца, всегда готовых прийти на помощь и совершать добрые дела.

В этом году за семь январских дней в Гатчине студенты-волонтеры успели очень многое: убрать более 7000 квадратных метров снега на стадионе «Спартак»; залить три катка; очистить от снега два катка; вместе с Советом ветеранов Гатчинского округа обойти по адресам и лично поздравить с годовщиной полного снятия блокады Ленинграда более 30 ветеранов; с лопатами в руках принять участие в постройке снежной трассы для лыжного марафона в Орловой роще; провести хозяйственные работы в Павловском и Покровском соборах; оказать помощь в уборке снега на мемориале воинам-ополченцам Балтийского судостроительного завода в деревне Пижма; провести мастер-классы и показать спектакль «Маленький принц» в Гатчинском доме реабилитационного проживания и совершить еще много небольших, но очень важных добрых дел.

Студенты отряда «Роза Ветров» ежедневно вели дневник добрых дел и выкладывали убедительные фотографии и видео на своей страничке в соцсети.

Например, вот таким насыщенным был последний рабочий день – седьмой. Завершив репетицию накануне вечером, 30 января отряд совершил вдохновляющий визит в Гатчинский дом реабилитационного проживания. Ребята привезли с собой не просто представление, а целую историю о дружбе, любви и поиске смысла – спектакль по мотивам знаменитой повести Антуана де Сент‑Экзюпери «Маленький принц». Волшебная атмосфера, искренние эмоции и трогательные моменты сказки нашли отклик в сердцах всех зрителей.

Но на этом день не закончился! Вместе с воспитателями и сотрудниками учреждения участники отряда «Роза Ветров» провели увлекательные мастер‑классы. Каждый смог попробовать себя в творчестве, раскрыть новые способности и просто хорошо провести время в теплой, дружеской обстановке.

Потом студенты побывали на экскурсии в Музее гатчинского патефона, прошли исторический квест и договорились о сотрудничестве при следующей высадке «Невского десанта». А вечером ребята в последний раз помогали в уборке снега на стадионе «Спартак». Так завершилась ра-бочая семидневка.

Этот выезд в столицу Ленинградской области стал вторым для отряда «Роза Ветров». В нем приняли участие 21 человек, 12 из которых «десантировались» в Гатчину впервые.

- Мне очень понравилось, – поделилась своими впечатлениями Дарья Ошитко, впервые участвовавшая в неделе добрых дел в составе отряда «Роза Ветров». – Провела время с лучшими людьми за полезной работой. Ни о чем не жалею и готова приехать еще раз.

