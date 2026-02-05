На посту военкома – настоящий подполковник

Александр Кириллов родился в Луге в 1987 году. По окончании школы уехал поступать в Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений имени генерала армии А.В. Хрулева в Петродворце. С 17 лет и по настоящее время проходит службу в рядах Вооруженных сил России. Женат, воспитывает троих детей. Имеет государственные награды: медаль Суворова, медаль Жукова, две медали от главы ЛНР – «За верность долгу» и «За заслуги» II степени, а также награды Министерства обороны РФ. Назначение военным комиссаром в Гатчину стало очередным повышением в карьере Александра Кириллова – после ответственного поста в Луганской Народной Республике.

Подполковник Кириллов рассказал вкратце о своем профессиональном пути и поделился впечатлениями от первого месяца работы в Гатчине.

- У меня была мечта – стать военным, – признался Александр Леонидович. – До этого военнослужащими в нашей семье были только дед и бабушка – во время Великой Отечественной войны. Мой сын также выбрал профессию военного и на данный момент учится на четвертом курсе Суворовского военного училища в Петербурге, так что, возможно, сложится династия.

После выпуска в 2010 году я начал службу в учебном батальоне железнодорожных войск в звании лейтенанта, но спустя год попал под сокращение. В это время на базе военных комендатур по всей России проходили организационно-штатные мероприятия, началось формирование военной полиции. И военная комендатура Санкт-Петербурга, которая ведет свою историю с 1796 года, приняла меня в свои ряды с присвоением звания старшего лейтенанта. В военной комендатуре Петербурга я прослужил до 2023 года на различных должностях, начиная с командира взвода. Был командиром роты военной полиции, комендантом одного из районов Санкт-Петербурга. В марте 2023 года отправился для дальнейшего прохождения службы в Луганскую Народную Республику, где был назначен на должность начальника отделения гарнизонной и патрульной служб отдела военной полиции военной комендатуры ЛНР. Там же досрочно получил звание подполковника.

- Как вы оказались в Луганске?

- Переводом – из Западного военного округа (теперь это Ленинградский военный округ) в Южный военный округ. Это была не командировка – я убыл туда на вышестоящую должность. Написал рапорт и уехал.

- Почему?

- Решил, что нужен там, не хотел оставаться в стороне.

- Семья не была против?

- Жена не знала о моем решении: не успел с ней согласовать. Узнав, она, конечно, расстроилась, но проявила понимание, приняла и поддержала, неоднократно потом приезжала ко мне в зону СВО.

Да, было непросто. Одно дело, когда ты ездишь в командировку – и через несколько месяцев возвращаешься, а другое дело – с исключением из списков части и без сроков.

- Чем вы занимались в Луганске?

- Мы занимались поддержанием правопорядка и воинской дисциплины на территории республики. В наши функции входила в том числе организация комендантского часа, так как по указу президента на новых территориях введено военное положение. Конкретно в ЛНР комендантский час – с одиннадцати вечера до четырех утра. То есть граждане имеют право передвигаться по территории республики до 23:00. После этого часа передвижение разрешено только по спецпропускам.

- Вы работали непосредственно в Луганске?

- Луганск – это тыловой район, а в наш район ответственности входила вся республика. Работать приходилось везде, в зависимости от необходимости, в том числе в районе боевого соприкосновения.

- Вам приходилось участвовать в боевых действиях? Были вражеские поползновения или подрывная деятельность изнутри?

- Разные ситуации были: обстрелы, беспилотная ударная авиация…

- Насколько там сейчас напряженная обстановка?

- Сегодня, по сравнению с 2023 годом, можно сказать, что мирная жизнь пришла. Людям стало намного спокойнее. Обустраивается инфраструктура, строятся школы, больницы дороги. Те, кто вынужденно покинули эти места десять лет назад, возвращаются обратно. С 2014 года там не было нормальной жизни: бомбежки, прилеты, отсутствие воды, электричества, продуктов в магазинах и постоянная опасность. Страх, потери, разрушения – вот реальность, в которой годами жили люди на Донбассе. И, честно говоря, очень сложно перестроиться на мирную жизнь даже после двух с половиной лет пребывания там.

- Это ваш первый опыт службы в горячей точке?

- В зоне проведения специальной военной операции – да, а до этого было две командировки в Сирийскую Арабскую Республику – на три месяца и полгода. Там также стояли задачи по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины. Гуманитарные конвои, сопровождение, охрана должностных лиц…

- Где сложнее – или страшнее? В Сирии или в Луганской Народной Республике?

- Не анализировал, но на СВО всё иначе. Ощущается разница: в Сирии ты в командировке – выполняешь поставленные задачи и уезжаешь. А в Луганске ты фактически у себя дома, можно так сказать. В чужой стране тяжелее, потому что тебя окружают люди другого менталитета. А тут – свои, русские, с тем же мировоззрением, с такими же обычаями, устоями. Хотя в Сирии очень дружелюбный народ. Когда мы передвигались по территории, нас приветствовали, махали, кричали «спасибо». Они за это время выучили много русских слов.

- А в Луганске как к вам относились?

- Я уверен, все прекрасно понимают, что нас там давно ждали.

- Это было заметно?

- Да.

- С чем связан ваш перевод оттуда в Гатчину?

- Прежде всего с ротацией. А так как я прибыл из Ленинградского военного округа, военный комиссар Ленинградской области предложил мне занять должность военкома в Гатчине. Я благодарен руководству за то, что оценили мою работу, оказали доверие и предложили вышестоящую должность.

В Луганске я пробыл до середины ноября, и в первый же день, как вернулся, меня представили в качестве военного комиссара Гатчины, буквально в полевой форме. 21 ноября я принял должность.

- Это ваш первый опыт в должности военкома. Как впечатление?

- Работа непростая, разносторонняя. С учетом проведения специальной военной операции, конечно, нагрузка на сотрудников комиссариата ложится колоссальная. Очень ответственное направление – работа с семьями участников СВО. Но со всеми задачами гатчинский военкомат справляется.

- Как прошел осенний призыв?

- Осеннюю призывную кампанию в Гатчинском округе завершили досрочно – 10 декабря, так как план был выполнен. Это заслуга всего коллектива военного комиссариата, администрации Гатчинского округа и глав территориальных управлений. Конечно, хочется сказать спасибо и призывникам, которые отправились в войска: ребята не остаются в стороне, активно идут на воинскую службу. Никаких проблем с призывниками не возникало, нам никого не приходилось искать, все пришли сами.

- В каких войсках служат гатчинские призывники?

- Гатчинцы пошли служить в воздушно-десантные войска, в ракетные войска стратегического назначения, в части Военно-морского флота и другие подразделения. Также у нас набралась целая группа в Президентский полк. Служить всем предстоит в пределах Ленинградского и Московского военных округов, в основном в Ленинградской, Псковской областях и в Москве. Через год все ребята вернутся домой. Еще раз хочу напомнить, что к участию в специальной военной операции военнослужащие по призыву не привлекаются.

Сейчас продолжается набор на военную службу по контракту. 2026 год будет посвящен набору на контракт в подразделение беспилотных систем. Это новое и элитное подразделение. Предпочтение отдается юношам, которые разбираются в технике и смогут не только управлять этими системами, но и обслуживать их. Всю информацию можно получить в Гатчинском военкомате по адресу: ул. Киргетова, 12 и по телефону: 8 (81371) 2-28-61.

- Александр Леонидович, какие преобразования ждут Гатчинский военкомат с приходом нового руководителя?

- В планах – организовать работу в режиме «одного окна», чтобы в одном месте, не обивая пороги, кандидаты на военную службу по контракту могли полностью решить все вопросы по устройству, включая медицинские.

Мы обсуждали эту идею с главой администрации Гатчинского округа, и предстоит решить, насколько в принципе это осуществимо. Кроме того, предстоит заняться и материально-технической базой: здание военкомата давно требует ремонта.

Беседовала Екатерина Дзюба