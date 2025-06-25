Стали известны имена новых Почётных граждан Ленинградской области
На последнем заседании весенней сессии депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин Ленинградской области».
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По итогам рейтингового голосования этого высокого звания удостоены:
Валерий Анатольевич Енин – начальник штаба – заместитель командира автомобильного батальона (многоосных тяжелых колесных тягачей) 9-го отдельного ремонтно-эвакуационного полка Ленинградского военного округа.
Владимир Витальевич Царёв – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Будогощь» (Киришский район).
Решение о присвоении звания принято в знак признания их значительных заслуг перед регионом и его жителями. Торжественное награждение традиционно состоится в рамках празднования Дня Ленинградской области, которое в этом году состоится в Киришах.
Поздравляем новых Почётных граждан 47-го региона!
Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области
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