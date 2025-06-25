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Стали известны имена новых Почётных граждан Ленинградской области

На последнем заседании весенней сессии депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин Ленинградской области».

Рубрики:  Общество

По итогам рейтингового голосования этого высокого звания удостоены:

Валерий Анатольевич Енин – начальник штаба – заместитель командира автомобильного батальона (многоосных тяжелых колесных тягачей) 9-го отдельного ремонтно-эвакуационного полка Ленинградского военного округа.

Владимир Витальевич Царёв – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Будогощь» (Киришский район).

Решение о присвоении звания принято в знак признания их значительных заслуг перед регионом и его жителями. Торжественное награждение традиционно состоится в рамках празднования Дня Ленинградской области, которое в этом году состоится в Киришах.

Поздравляем новых Почётных граждан 47-го региона!

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области