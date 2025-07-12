А ягодки ещё впереди

Молодая девушка родом из Кобринского поселения приобрела землю под Гатчиной, получила грант и уже второй год культивирует клубнику. Дело только набирает обороты, и главные объемы еще впереди.

- Вообще-то я гуманитарий и почти восемь лет отработала на государственной и муниципальной службе, – призналась Екатерина Валерьевна. - Но в какой-то момент я поняла, что нужно уходить в практику, потому что планы и отчеты – это хорошо, но, когда ты не видишь практического результата, это уже не очень интересно. И я решила: а почему бы не попробовать? И затянуло…

- Вы где-то учились этому?

- На тот момент как раз появился первый проект Россельхозбанка совместно с комитетом АПК – «Школа фермера», и я попала в первый набор. Нас было, наверное, человек пятнадцать, мы проходили переподготовку на базе Аграрного университета в Пушкине, на территории Академии агробизнеса. В Ленобласти это был первый поток, включавший два направления: растениеводство и животноводство. Я выбрала растениеводство. Два с половиной месяца мы обучались, и после базиса началась практика. У нас было несколько выездных мероприятий: мы приезжали к конкретным фермерам и смотрели, что они делают. И на третьем выезде оказалось, что вся наша группа видит себя в ягодном бизнесе.

- Почему вы, собственно, выбрали ягоды?

- Ну, в какой-то момент мне надоело просто мамину клубнику полоть. Захотелось обновить сорт, посмотреть, какая есть селекция. В итоге в качестве хобби я занимаюсь этим, наверное, пятый год. Это захватывает.

- Но одно дело – полоть несколько грядок на огороде, и другое – распахать и посеять гектар. Как вы решились стать фермером в зоне рискованного земледелия?

- Обанкротился владелец этой земли, и весь массив – 20 гектаров – выставили на продажу. Мы выкупили 6,5 гектаров. Арендовать землю не хотелось: с арендованной земли тебя в любой момент могут попросить. И вот мы со специалистом по межеванию выехали на место. Он точки пробил, посмотрел, и оказалось, что на бумаге это выглядело более компактно. Мы с ним только в одну сторону шли семь минут до леса…

Выживают сильнейшие и вкуснейшие

У Екатерины Николаевой примерно шесть гектаров в Рождественском поселении, в Поддубье. Она обрабатывает землю постепенно, относительно небольшими участками – картами по полгектара. В прошлом году Екатерина получила областной грант на свой агростартап – 3,3 млн рублей плюс собственное софинансирование в размере 10%. Но стартовать пришлось на свои, пока оформлялись документы. Первую клубнику посадили в прошлом году – с июня и под занавес сезона: до этого шла работа с полем, которое основательно заросло.

- Клубника первого года тут без хороших подкормок растет – до такой степени наши поля застоялись. Я досконально экспертизу не делала, но в земле есть резерв содержания полезных веществ, минералов на 1-1,5 сезона, – говорит Екатерина Валерьевна. - Ягоду мы здесь собираем второй год. В прошлом году был первый урожай. Ягоды было немного, мы собрали ее своими силами и больше смотрели, как работает наш технологический процесс.

- У вас тут какая-то специальная селекция?

- Я исхожу из принципа: если оно выживает, как сорняк, значит, и будет расти. Изначально смотрю на маленьком объеме. Если сорт реально неприхотлив, я его оставляю, и закатываем уже большие объемы на посадку. Если клубника скорее для садоводства на две-три сотки, то я отказываюсь. Получается практическая селекция для промышленного формата.

Заморозки, все эти вымерзания, возвратные морозы и тому подобное клубника должна выстоять. Потому что селекция идет европейская, а у нее адаптация не всегда проходит в нашем климате успешно. Я закупаю фриго – это технология подготовки и хранения саженцев клубники в холоде. Из нее я делаю себе полностью адаптированную рассаду в стаканах, и уже ее отсаживаю.

- Ремонтантную клубнику сажаете?

- Ремонтантные сорта хорошо подходят для теплицы. А в открытом грунте их максимум на два года хватает. Подмерзают они в нашем климате и теряют свое качество. С традиционными сортами всё проще. У них стандартная вегетация идет, и тут у меня и ранние, и средние, и поздние, и среднепоздние сорта. Стандартно мы затягиваем грядки пленкой с перфорацией с промежутком 25 сантиметров. Я прекрасно понимаю, что при маленьком объеме много ягод не собрать, но с нашими дождями можно получить эффект серой гнили. И первый год я сажала кусты через шаг. Как показала практика, вентиляция позволяет им очень хорошо адаптироваться. Кусты набирают рост. И при такой посадке мне не пришлось обрабатывать грядки от серой гнили – до такой степени всё хорошо продувалось. Плюс дополнительный эффект: на следующий год мы досаживаем вокруг усами – экономим на посадочном материале.

Камни преткновения

- Некоторые ребята, с которыми я работаю, стали уже использовать микроклональное размножение, и за этим будущее. Потому что, когда мы усы, например, пикируем, это всё хорошо, но больше, чем куст может дать, ты не вытащишь из него за сезон. Максимум 10–15 усов у некоторых сортов. А если стоит задача, например, достать с одного куста сто усов (будущих кустов), это можно сделать только на уровне клонального размножения. Плюс микроклонирование дает полное очищение от патогенов и паразитов. Это интересное направление, если бы еще на него можно было в грантах закладывать финансирование…

- А нельзя?

- Нет. Даже пленку посадочную как расходник нельзя заложить в грант, потому что пленка считается строительным, а не сельскохозяйственным материалом.

Вообще, изначально без опыта, без команды и без дополнительной поддержки всё это очень сложно. Приходилось искать, например, кто здесь в радиусе нескольких километров за более-менее оптимальную цену может предоставить услуги тракториста. Потом оказалось, что не у каждого тракториста есть общий комплект навесного оборудования. Т.е. найти человека, который подготовит поле под грядки, – это отдельная эпопея. А потом еще встал вопрос с пленкоукладчиком: нет его у трактористов, и я решила, что надо иметь свой… Все смеются, говорят: «Ты сперва купила пленкоукладчик, потом ты купила трактор». Ну, потому что надо было. И то – отдельно найти тракториста, который готов повесить твой пленкоукладчик на свой трактор, тоже проблема. И, как выяснилось, только единицы умеют с ним работать.

- Оборудование вошло в грант?

- Да, и теперь у меня есть трактор МТЗ-82 и вся линейка основного оборудования: фреза, диски, плуг и прочее, потому что без роторного эффекта культивации земли невозможно сделать высокую грядку. На практике выяснилось, что не каждое оборудование долговечно. Белорусского и российского практически не осталось, все расходники, комплектующие – это Китай. А Китай – это либо не каленое, либо какие-то металлопорошки прессованные. И оно ломается. Поле двадцать лет стояло, и при каждой пахоте идет безумная выжимка камней: камни всё поднимаются и поднимаются на поверхность из нижних слоев. Причем есть очень внушительные булыжники, а это минус нож на плуге. Конечно, чем больше земля будет перепахиваться, тем меньше будет камней выдавливаться. Пока ты работаешь с землей, камней мало. Как только ты останавливаешься, поле начинает застаиваться, и лезут камни.

- Сейчас у вас засажен сравнительно небольшой участок поля. Что в планах на остальную землю?

- Ждем, когда подсохнет, чтобы запустить трактор на вторые полгектара. Сейчас там слишком топко. Этот контур мы тоже будем засаживать, и здесь будет гектар клубники в открытом грунте. И в перспективе еще две карты будем делать. То есть у меня идет штамповка по полгектара. Здесь также экспериментально ежевику с малиной запускаем, там у меня еще закуплено 80 корней голубики, но это всё больше хобби, с этими культурами намного сложнее.

- Екатерина Валерьевна, ваши гектары – в чистом поле, и нет даже сарайчика укрыться от дождя. Вы планируете что-то организовать?

- В плане – сделать всё-таки здесь постоянную рабочую площадку, а лучше – поставить дом, а не просто бытовку, чтобы можно было жить и работать на участке, а не ездить туда-сюда. В этом году будем скважину делать, потому что вода у меня тоже пока привозная, а это тяжко. К следую-щей весне я хочу закрыть контур автоматической системы полива. Полностью автоматизировать, чтобы он по таймеру работал с дополнительным замесом определенных минеральных удобрений. Еще планируется монтаж теплицы – в этом году на 70 квадратных метров.

Однако есть один камень преткновения – запрет строить что-либо стационарное на землях сельхозназначения. Т.е. всё, что закреплено на земле – будь то теплица или даже забор вокруг поля теоретически под запретом. Мы обращались к губернатору, проблема обсуждалась с комитетом по агропромышленному комплексу, и хотелось бы, конечно, услышать, что этот вопрос решен. Сейчас все строят что-то на свой страх и риск. У меня статус – функциональная зона сельхоз-угодий для сельскохозяйственного производства (в моем случае для выращивания ягод), и этот формат не предполагает, что у меня может быть хозпостройка: ангар для техники, какое-то помещение для работников, хотя бы бытовка на закрытом сварном свайном контуре. При этом в грант мы можем заложить работу на строительство какого-нибудь ангара, оградительной конструкции. Вот у меня, например, по гранту прошла теплица и заградительные конструкции.

Клубничные поля сторожат гадюки

- На таких угодьях нужны работники. Кто вам помогает?

- Летом – студенты и школьники старше 14 лет. Для них это хорошая подработка, оплата сдельная, у ребят гибкий график. Хочу заметить, что школьники готовы работать! Им даже интереснее в поля приезжать, чем в городе какими-нибудь разносчиками бегать. Если погода позволяет, сезон у меня начинается в конце марта – и до первых заморозков.

- Какие сорта клубники у вас растут?

- Ну, у меня стандартные сорта идут: «альба», «хоней», «мальвина», «федерика», «фейт», «азия» и ее лучшая вариация «сирия». «Лючия» мне не совсем понравилась, от «магнуса» буду отказываться, и вот сейчас экспериментирую: там дальше есть «скала», «соната», есть «сенсация» – буду увеличивать в объемах, очень хороший сорт.

Вообще, поверьте, та ягода, которая поспевает у нас в открытом грунте, – это небо и земля по сравнению с привозной. Всё, что импортируется, снимается с куста раньше, когда она еще наполовину белая: как минимум две недели закладывается на тот период, чтобы она успела доехать.

- Какой ждете урожай?

- В этом году погода притормаживает развитие, поэтому ягоды только-только поспевают. Сколько это поле выдаст, посмотрим, потому что плотность посадки пока около 10 тысяч корней, не в каждую лунку. Для этого пятачка это, конечно, мало – можно на 40% больше посадить. Но тонну мы точно должны собрать.

- Продавать будете «с колес»?

- Да, прямо в поле. Я планирую здесь исключительно с ягодниками работать – не только с клубникой, а с разными. И когда хотя бы два гектара будут полностью задействованы, тогда можно будет сюда покупателей на самосбор привозить, как в других хозяйствах.

- Сейчас вы несанкционированного самосбора не опасаетесь?

- Пока не было забора – да. В прошлом году на третий день, когда мы сажали, приезжаем – 50 кустов выдернуто. Казалось бы, ну приди ты, вот телефон тут написан на доске, позвони, я тебе привезу. Что самое обидное, ты тратишь время, чтобы посадить – они просто приходят, выдергивают, причем не понимая, какой сорт. Теперь поле по периметру огорожено, установлено видеонаблюдение, а еще тут природная охрана есть: кабаны, косули, волки, и змеи ползут из леса. Да, наше клубничное поле сторожат гадюки – будьте осторожны!

Беседовала Екатерина Дзюба