Бизнес-омбудсмен Ленинградской области помогла предпринимателю отстоять свои права в суде

Однако в 2024 году ее бизнес столкнулся с серьезной проблемой: отраслевой орган исполнительной власти направил уведомление о необходимости возврата ранее выданной субсидии в связи невыполнением предпринимателем, по их мнению, одного из показателей, а именно – увеличение численности сотрудников. Субсидия была выдана предпринимателю в августе 2020 года, а уже через 3 месяца предпринимательница наняла на работу нового сотрудника.

Комитет использовал для исчисления сведений о количестве работников статистическую форму 4-ФСС, которая предусматривает расчет количества сотрудников за 12 месяцев. Так как соглашение было заключено в 3 квартале 2020 года, то для достижения показателя при таком расчете предпринимателю необходимо было бы нанять не одного, а как минимум еще трех сотрудников.

Изначально требование о возврате поступило на полную сумму субсидии – более 150 тыс. рублей, после направления возражения предпринимателем сумма снизилась до 80 тыс. рублей. Поскольку предприниматель и это требование не исполнил, Комитет обратился в арбитражный суд с иском, что грозило ей не только потерей средств, но и лишением права на получение субсидий в будущем.

В этот сложный момент предприниматель обратилась за помощью к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елене Рулевой. Изучив все обстоятельства дела, уполномоченный согласилась с доводами предпринимателя и вступила в судебный процесс в качестве третьего лица. Суд поддержал позицию предпринимателя в трех инстанциях, посчитав, что: «условия предоставления субсидии, полученные денежные средства полностью направлены на соответствующие цели, показатели результативности и эффективности субсидии достигнуты».

В постановлении суда подчеркнуто: «предприниматель, определяя способ достижения установленных соглашением показателей, правомерно руководствовался буквальным содержанием правил предоставления субсидии и непосредственно самого соглашения, согласно которым значение данного показателя определялось наличием одного рабочего места, а единственным источником данных при определении отчетных значений является отчет о достижении показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии».

Этот случай – важный пример того, что даже в трудной и длительной (1,5 года) ситуации можно отстоять справедливость и напоминание, насколько важно видеть за формальностями живого человека и его труд. Благодаря профессионализму и вниманию к деталям бизнес-омбудсмена удалось восстановить справедливость и защитить честный бизнес.