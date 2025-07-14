В Киришском районе нашли фольклорные сокровища

Точное содержимое звукозаписи пока что хранится в секрете, его обнародуют только после оцифровки. Возраст такого «музыкального сокровища» — порядка полувека.

Его обнаружили в Киришском районе во время экспедиции специалисты областного Дома народного творчества и студенты консерватории имени Римского-Корсакова.

Начиная с 1970 года Киришский район стал местом притяжения исследователей со всей России. На рубеже XIX-XX столетий территория входила в состав Новоладожского уезда. В этом году благодаря экспедиции были дополнены работы выдающих исполнителей из Городища, Пчевы, Мотохово, Белой, Горчаково, Березняка, Пчёвжы, Будогощи. Были записаны молитвы и заговоры; свадебные, хороводные и лирические песни; а также колядки и частушки и др.

Эти находки — мост между поколениями, сохраняющий живую связь с традициями предков. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.