Помощь на передовой и в тылу

Имя «Барс-Ленинградец» присвоено одному из отрядов, участвующему в СВО, что делает его по-настоящему родным для 47-го региона. Это добровольческое подразделение, в состав которого вошли жители Ленобласти, находится под патронажем губернатора Александра Дрозденко. Он лично поздравил военнослужащих с присвоением имени региона и через Фонд «Ленинградский рубеж» передал очередную партию помощи: внедорожник, квадроциклы, кроссовые мотоциклы и расходные материалы. Новые «двухколесные» средства передвижения помогут военным «Барса-Ленинградца» стать более мобильными. Боец с позывным «Марс», осматривая технику, сказал, что она надежна и неприхотлива: именно такая нужна для выполнения боевых задач СВО. Передача техники состоялась с участием руководителя Фонда «Ленинградский рубеж» Виталия Будникова и военного комиссара Ленинградской области Игоря Янина .

Производство дронов в зоне СВО

В Центре сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ленобласти, расположенном в зоне СВО, создан фактически полный цикл производства этих боевых машин. Специалисты предприятия не только производят современные дроны, но и модернизируют их. Виталий Будников рассказал, что беспилотники дорабатывают после испытаний в боевых условиях.

— У нас тесный контакт с бойцами на передовой, что позволяет оперативно улучшать параметры БПЛА,— сказал директор «Ленинградского рубежа».

Инженер с позывным «Арти» показал одно из последних усовершенствований: модульную катушку для оптоволокна беспилотника, которая позволяет более гибко подходить к его управлению. Инструктор с позывным «Марик» говорит, что в «ленинградском цеху» происходит как печать деталей на 3D-принтерах, так и перепрошивка ПО: бойцам на линии огня остаётся лишь использовать дроны по назначению.

Их полноценное производство удалось создать благодаря совместной работе фонда «Ленинградский рубеж», Правительства Ленобласти и 44-го армейского корпуса.

Передвижная часовня

Фонд «Ленинградский рубеж» передал Курску, находящемуся вблизи фронта, передвижную часовню — собственную уникальную разработку, выполненную на базе микроавтобуса. Мобильная часовня уже отправилась на передовую. Она позволит местным жителям и военнослужащим обращаться с молитвой к Богу и проводить православные обряды, не оставляя боевые позиции.

— Я никогда не видел ничего подобного — это настоящий передвижной храм, где каждый сможет помолиться, исповедоваться или просто пообщаться со священником. О таком подарке просили солдаты 22-го мотострелкового полка, который создан в Луге и находится под шефством ленинградцев, — отметил и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Вместе до Победы

В госпиталь 10-го медбатальона, который находится под опекой фонда «Ленинградский рубеж» и Комздрава Ленобласти доставлена очередная партия расходных материалов. Батальон недавно отметил первую годовщину своей работы, всё это время фонд «Ленрубеж» оказывает ему помощь.

— Мы, ленинградцы, так привыкли: те, над кем берем шефство — они с нами уже навсегда. По крайней мере, мы будем вместе до победы! А, может, даже и после, так как рассчитываем, что 10-й отдельный медицинский батальон будет размещён в Ленинградском военном округе,— отметил губернатор Александр Дрозденко во время посещения госпиталя. Также, по его словам, в шести больницах региона созданы спецотделения, где оборудовано 550 коек для долечивания участников СВО.

Автор: ИВАН КУЗНЕЦОВ

ФОТО: ФОНД «ЛЕНИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ»