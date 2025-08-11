Поиск на сайте
Как выбрать удобный избирательный участок на Госуслугах

На выборах Губернатора Ленинградской области избиратели cмогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке 47-го региона.

Рубрики:  Выборы

Для этого нужно до 8 сентября направить заявление о желании голосовать на избирательном участке по месту нахождения. Это удобно сделать с помощью сервиса «Мобильный избиратель» на портале Госуслуги.

В личном кабинете откройте вкладку «Выбор избирательного  участка», подтвердите, по адресу какой регистрации вы хотите подать заявление (по месту прописки/временной регистрации), и выберите удобный избирательный участок.

Узнать, какие кампании пройдут в регионе, кто в них участвует, способы голосования и период его проведения, можно: - в разделе «Выборы» на Госуслугах; - в разделе «Цифровые сервисы» на сайте ЦИК РФ.

Голосование на выборах Губернатора Ленинградской области пройдет 12, 13, 14 сентября 2025 года.  Заявление о желании голосовать на избирательном участке по месту нахождения можно также лично подать в территориальных избирательных комиссиях и любом МФЦ Ленинградской области.

Удобные цифровые сервисы внедряются внедряются в рамках нацпроекта «Экономика данных».