Как выбрать удобный избирательный участок на Госуслугах

Для этого нужно до 8 сентября направить заявление о желании голосовать на избирательном участке по месту нахождения. Это удобно сделать с помощью сервиса «Мобильный избиратель» на портале Госуслуги.

В личном кабинете откройте вкладку «Выбор избирательного участка», подтвердите, по адресу какой регистрации вы хотите подать заявление (по месту прописки/временной регистрации), и выберите удобный избирательный участок.

Узнать, какие кампании пройдут в регионе, кто в них участвует, способы голосования и период его проведения, можно: - в разделе «Выборы» на Госуслугах; - в разделе «Цифровые сервисы» на сайте ЦИК РФ.

Голосование на выборах Губернатора Ленинградской области пройдет 12, 13, 14 сентября 2025 года. Заявление о желании голосовать на избирательном участке по месту нахождения можно также лично подать в территориальных избирательных комиссиях и любом МФЦ Ленинградской области.

Удобные цифровые сервисы внедряются внедряются в рамках нацпроекта «Экономика данных».