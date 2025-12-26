Честь, отвага и верность долгу: в Гатчине отметили День спасателя

Местом проведения церемонии символично стал Сквер спасателей, где собрались ветераны службы и действующие сотрудники МЧС.

Торжество началось с общего построения личного состава местного пожарно-спасательного гарнизона. Мероприятие открыл начальник 18 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области Егор Шутов. В своем обращении он поблагодарил личный состав за безупречную службу, стойкость и профессионализм, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Было отмечено, что гатчинский гарнизон остается одним из самых боеспособных подразделений области.

К поздравлениям присоединился заместитель главы администрации Гатчинского округа по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Александр Супренок. Он подчеркнул особую значимость взаимодействия спасателей с городскими властями и поблагодарил бойцов за спокойствие и безопасность жителей Гатчины.

Кульминацией праздника стала церемония награждения. Ряду сотрудников были торжественно вручены погоны в связи с присвоением очередных специальных званий. Это стало признанием их личного вклада в дело защиты населения и профессионального роста. За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и активное участие в жизни города отличившимся сотрудникам были вручены благодарственные письма от администрации Гатчинского округа.