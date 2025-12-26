«Зимняя симфония» Александры Якуничевой

Александра Якуничева – давний друг Гатчины, бессменный член жюри фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье». А еще она высококлассный художник, работающий в жанре текстильного пейзажа и натюрморта. Ее работы были представлены на более чем ста выставках в России. Ткани, выполненные по рисункам Александры Якуничевой, демонстрировались на международных выставках в Австрии, Австралии, Германии, Чехии.

Будучи профессиональным художником по декоративным тканям, Александра Якуничева соединяет в своих работах декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Текстильные коллажи художницы близки к живописи. Об этом свидетельствуют не только совершенная композиция и колорит ее работ, но и внимание к мельчайшим деталям, каждая из которых «работает» на всю картину в целом. При этом у Александры Якуничевой очень теплые, уютные работы, от которых буквально исходит добрая, вдохновляющая на творчество энергия.

Александра Якуничева – родом из Вологодской области. Выпускница Высшего художественно-промышленного училища

им. В.И. Мухиной, она начинала свою профессиональную деятельность как художник по декоративным тканям на ткацко-красильной фабрике им. Желябова. Как она признается, эта работа научила ее соотносить произведения искусства с архитектурой. По словам Александры Александровны, немалую роль в ее творческом самосовершенствовании сыграли многочисленные поездки по стране, из которых она привозила зарисовки, эскизы и фотографии. Возможно, тогда и родилась ее авторская манера работать с тканью – сначала графический набросок с натуры, потом – декоративная графика, которая становится эскизом к работе, затем – подбор нужных материалов.

Александра Якуничева работает в уникальной авторской технике – транспарентный (прозрачный) коллаж, когда идет последовательное наложение тканей от локальной и плотной к более прозрачной, вплоть до тонкой сетки. Это создает эффект наполненности работ воздухом и светом, ощущение глубины пространства, свойственное живописи и рисунку. В графике она также обращается к многослойности, накладывая один слой краски на другой, создавая тем самым удивительную фактуру, напоминающую коллаж. Так, иглой и кистью, создается магия в произведениях художницы.

Сюжеты работ, представленных на выставке в Музее города Гатчины, разнообразны: это милые сердцу автора деревенские и лесные пейзажи, древнерусские памятники архитектуры, фрески, суровые пейзажи священного Байкала.

Особое отношение у Александры Якуничевой к городу на Неве. На выставке можно увидеть текстильные городские пейзажи с Вознесенским, Банковским, Красным, Египетским и многими другими знаменитыми и не очень мостами Санкт-Петербурга. В этих пейзажах тончайшим образом переданы удивительные цветовые переходы и тени, белые ночи и низкое северное солнце, ночные фонари и бессонница – все эти часто малозаметные нюансы, без которых не может состояться и раскрыться волшебство самого красивого города на Земле.

«Хожу по городу и ищу мотив, который не был бы заезженным и везде повторяющимся, но в то же время, чтобы он был петербургским, – так говорит сама Александра Александровна о выборе своих образов любимого города. – Я люблю воду: реки, пруды, каналы. Тема города у меня раскрывается через мосты Санкт-Петербурга, характерная черта которого – триединство неба, камня и воды…»

Выставка «Зимняя симфония. Магия иглы и кисти» Александры Якуничевой открыта в Музее города Гатчины до 18 января 2026 года.

Юлия Лысанюк