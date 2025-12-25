Ломоносовский институт (филиал) победил во всероссийском конкурсе команд вузов Общества «Знание»

Проект реализуется Обществом «Знание» совместно с Минобрнауки России при поддержке Росмолодежи. На конкурс было подано более 860 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов страны. На завершающем этапе состязания были организованы очные выступления в вузах и защиты перед почетным жюри.

Лучшим в номинации «Патриотическое воспитание и единство народов России» стал Ломоносовский институт (филиал) Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Награждение команд-победителей состоялось в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованного Министерством науки и высшего образования РФ.

Финалистов конкурса поприветствовала заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

«Хочу сказать большое спасибо коллегам из Общества «Знание» за то, что они предложили идею конкурса команд вузов по молодежной политике, и поблагодарить коллег из Министерства науки и высшего образования за то, что мы решились его сделать. В конкурсе приняли участие 866 команд – это большая сила и мощь. А искренние эмоции участников подсказывают, что мы выбрали верное направление. Благодаря конкурсу Всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности вышел на новый уровень: мы еще больше сплотились, стали сильнее и амбициознее. С запуском конкурса мы поставили себе по-настоящему высокую планку, но это не предел – мы точно будем двигаться дальше», – обратилась к участникам Ольга Петрова.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль поздравил победителей конкурса и отметил значимость полученных результатов.

«Во-первых, хочется поделиться радостью, что у нас с вами вместе получилось создать, организовать и провести такой конкурс. Ведь это способ показать, как важно то, что вы делаете – какой огромный вклад вносите в то, чтобы молодой человек в вузе не только получал образование, осваивал профессию, но и находил жизненный путь, укреплял ценности, нравственные ориентиры, веру в себя. Изучая материалы конкурса, мы поняли, насколько сильные команды в российских вузах. И многому даже нам – сотрудникам, лекторам Общества «Знание» – хочется у вас поучиться. Это еще один результат конкурса. Возможно, мы создадим банк наиболее успешных практик, которые станут подспорьем и для нас, и для просветителей, и для ваших коллег во всех вузах. Я хочу, чтобы вы знали, что Общество «Знание» всегда было, есть и будет вашим надежным партнером в этой работе», – сказал Максим Древаль.

Конкурс команд вузов способствует развитию основных направлений молодежной политики в России. Он направлен на создание условий для организации и проведения просветительской деятельности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также на повышение качества просветительской деятельности образовательных организаций высшего образования России.

Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».