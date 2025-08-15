Автомобили — для важных дел

«Сегодня в Ленинградской области передали две партии техники — и обе для важных дел.

Первые 6 машин отправляются в Центр психологической помощи детям. С подростками нужна быстрая реакция, чтобы не случилось беды. Имея транспорт, специалисты смогут оперативно приезжать в школы, предотвращать кризисные ситуации. Год назад с уполномоченным по правам ребенка мы решили сделать эту систему пилотной в России. Результат — в сокращении непоправимых последствий — детских суицидов.

Ещё 6 автомобилей — внедорожники и «Лада» — для передачи на фронт нашим бойцам. Проверили, покрасили, укомплектовали технику ленинградские ветеринары по правилу — всю высвобождаемую технику отправляем в зону СВО. Комитеты по природным ресурсам и животному миру раньше приготовили еще 30 машин повышенной проходимости.

С машинами поедут и гостинцы для бойцов: сладости, лимонады, средства гигиены и, конечно, письма.

Наши подшефные части знают: помощь Ленобласти — постоянная и надежная», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.