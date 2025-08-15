Гатчинский ЗАГС 50 лет соединяет влюбленные сердца

До этого года у ЗАГСа города Гатчины и Гатчинского района не было своего помещения, регистрация актов гражданского состояния проводилась в Доме культуры и в здании администрации.

Газета «Гатчинская правда» 16 августа 1975 года сообщала: «По решению исполкома городского Совета ЗАГСу был передан старинный особняк на улице Хохлова. Над его обновлением трудились рабочие ремонтно-строительного управления, реставраторы и художники. Они вложили много труда в оформлении зала торжественной регистрации, комнат жениха и невесты, других помещений и территории Дворца бракосочетаний. Интерьеры выполнены по эскизам художники А.А. Филипенко, украшены цветной парчой и бирюзовой тканью».

Первыми под своды дворца вступили инструктор физкультуры совхоза «Память Ильича» Николай Пименов и старший продавец магазина «Ленкнига» Татьяна Филина. Сегодня у пары – золотой юбилей супружеской жизни. Николай Сергеевич и Татьяна Валентиновна Пименовы создали крепкий союз: вместе радуются жизни, вместе преодолевают испытания судьбы. Оба оказались исключительно преданы своей профессии. Николай Сергеевич долгие годы возглавлял городской спорткомитет, его авторитет в мире спорта непререкаем. Татьяна Валентиновна много лет проработала в отделе торговли города Гатчины. Сейчас у Пименовых два взрослых сына и трое внуков – Матвей, Платон и Никита.