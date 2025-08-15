Кинопоказ в Приоратском парке
Лето неумолимо катится к закату, у нас с вами остается всего три киносубботы в этом сезоне. Не упустите возможность побывать на самом летнем и уютном кинофестивале под открытым небом – ЛетоПаркКино.
Рубрики: Культура
16 августа вас ждет интеллектуальный квиз – будем угадывать любимое кино, сериалы и музыку. В детской программе посмотрим веселый мультфильм о приключениях трех богатырей. А вечером покажем легендарную драму Сергея Соловьева «Асса» ко дню памяти Виктора Цоя.
На летней эстраде выступит лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей, музыкант-виртуоз Юрий Горшенин (саксофон).
Программа 16 августа:
15:00 WOW-quiz «Угадай кино, музыку, сериалы»
16:00 «Три Богатыря и Шамаханская Царица» реж. С. Глезин 2010 г., 75 мин. 0+
18:50 Летняя эстрада. Выступает Юрий Горшенин (саксофон)
19:20 «Асса» реж. С. Соловьев, 1987 г., 153 мин. 18+
Кинопоказ проходит при поддержке кинокомпаний СТВ и Мосфильм.
Расписание на сайте letoparkkino.ru
