Кинопоказ в Приоратском парке

Лето неумолимо катится к закату, у нас с вами остается всего три киносубботы в этом сезоне. Не упустите возможность побывать на самом летнем и уютном кинофестивале под открытым небом – ЛетоПаркКино.

Рубрики:  Культура

16 августа вас ждет интеллектуальный квиз – будем угадывать любимое кино, сериалы и музыку. В детской программе посмотрим веселый мультфильм о приключениях трех богатырей. А вечером покажем легендарную драму Сергея Соловьева «Асса» ко дню памяти Виктора Цоя.

На летней эстраде выступит лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей, музыкант-виртуоз Юрий Горшенин (саксофон).

Программа 16 августа: 

15:00 WOW-quiz «Угадай кино, музыку, сериалы» 

16:00 «Три Богатыря и Шамаханская Царица» реж. С. Глезин 2010 г., 75 мин. 0+ 

18:50 Летняя эстрада. Выступает Юрий Горшенин (саксофон) 

19:20 «Асса» реж. С. Соловьев, 1987 г., 153 мин. 18+

Кинопоказ проходит при поддержке кинокомпаний СТВ и Мосфильм.

Расписание на сайте letoparkkino.ru