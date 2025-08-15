Графика Натана Альтмана в музее-усадьбе "Приютино"

В усадьбе, где когда-то бывал А.С.Пушкин, будут представлены редчайшие образцы творчества Натана Альтмана. В 1941 году вышел сборник басен с графическими иллюстрациями Альтмана, а в 1947 году готовилось новое издание, которое, увы, так и не увидело свет. Однако эти иллюстрации, часть из которых ранее не были опубликованы, хранятся как в фондах музея-усадьбы «Приютино», так и в частной коллекции потомков художника семьи Малаховских. Выставка станет настоящим воссоединением наследия Натана Исаевича.

Интерактивные зоны позволят гостям поставить собственную басню и перевоплотиться в любимых героев, поиграть в театр теней.

Приглашаем на открытие выставки, которое состоится 16 августа 2025 года в 15:00. У гостей будет возможность пообщаться с потомками Н.И. Альтмана — Василием Дмитриевичем и Станиславой Васильевной Малаховскими, а также услышать прекрасную музыку в исполнении талантливой арфистки Станиславы Малаховской.

Адрес: Ленинградская область, город Всеволожск, дорога Жизни, дом №5Д, усадьба "Приютино".