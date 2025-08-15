Кандидаты на пост губернатора Ленобласти подписали соглашение о честных выборах
14 августа в Избирательной комиссии Ленинградской области претенденты на пост губернатора подписали соглашение о проведении выборов честно и открыто. Документ обязывает участников кампании обеспечивать равные условия, соблюдать правила агитации, уважать права избирателей, обеспечивать прозрачность процесса, а также организовать контроль и взаимодействие после выборов.
Рубрики: Выборы
Инициатором разработки соглашения выступила Общественная палата Ленинградской области. Подписание прошло в присутствии члена Центральной избирательной комиссии РФ Евгения Колюшина и председателя облизбиркома Михаила Лебединского.
Соглашение подписано накануне нового этапа избирательной кампании, который стартует 16 августа — в этот день начнётся агитация кандидатов в СМИ.
Напомним, выборы губернатора Ленобласти пройдут с 12 по 14 сентября. За пост главы региона поборются действующий губернатор Александр Дрозденко («Единая Россия»), Игорь Новиков («Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Сергей Лисовский («Зелёные»).
