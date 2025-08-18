«Единая Россия» запустила конкурс «Народный депутат»

Подать своего депутата на конкурс могут жители муниципалитетов, где в этом году не проходят выборы. Для этого нужно заполнить заявку на сайте «Избиратель-депутат» до 31 августа.

В свою очередь, депутаты-участники конкурса должны представить успешные практики работы с избирателями. За них проголосуют жители городов, районов и сел. Проекты победителей конкурса будут рекомендованы к реализации депутатам партийных фракций в других муниципалитетах страны.

«Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться. В Год муниципального депутата это особенно важно, так как выявление и распространение лучших практик работы с избирателями повысит доверие к партии и создаст новые возможности для наших коллег на местах», — уверен секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Победители конкурса также получат возможность принять участие в форумах окружного и федерального уровня, посвященным обсуждению вопросов эффективной работы муниципальных депутатов с избирателями.

«Я как муниципальный депутат с радостью приму участие, у нас есть успешные практики работы с избирателями на территории и есть , что рассказать. Интересно также услышать и практики наших коллег. Всегда есть чему поучиться», – отметила депутат Аннинского городского поселения фракции «Единая Россия» Юлия Бадевич.