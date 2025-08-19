Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
20.08.2025 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ТУ
п. Новинка
20.08.2025 с 09:30 до 17:00
Кобринское ТУ
с. Воскресенское (частично)
20.08.2025 с 09:30 до 17:30
Дружногорское ТУ
д. Заозерье
д. Симанково
20.08.2025 с 09:30 до 17:00
Войсковицкое ТУ
д. Тяглино (частично)
20.08.2025 с 09:30 до 17:30
Новосветское ТУ
п. Новый Свет Массив 52
п. Новый Свет(промзона)
20.08.25 с 08.00 до 17.00
Гатчина
м-н Химози
