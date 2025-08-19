Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.08.2025 с 09:30 до 17:30

Вырицкое ТУ

п. Новинка  

 

20.08.2025 с 09:30 до 17:00

Кобринское ТУ

с. Воскресенское (частично)   

 

20.08.2025 с 09:30 до 17:30

Дружногорское ТУ

д. Заозерье

д. Симанково       

 

20.08.2025 с 09:30 до 17:00

Войсковицкое ТУ

д. Тяглино (частично)   

 

20.08.2025 с 09:30 до 17:30

Новосветское ТУ

п. Новый Свет Массив 52

п. Новый Свет(промзона)       

 

20.08.25 с 08.00 до 17.00

Гатчина 

м-н Химози 