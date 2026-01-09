Гатчинцев должно быть много

Тема демографии обсуждалась на одном из последних прямых эфиров главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим в 2025 году – в контексте национального проекта «Семья», главный посыл которого – поддержка семей с детьми. Цели нацпроекта – увеличение рождаемости и укрепление традиционных семейных ценностей. В этой связи в стране реализуется ряд федеральных проектов, в том числе: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Семейные ценности и инфраструктура культуры» и другие.

Участники прямого эфира рассказали о целом комплексе федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки семей с детьми.

Перинатальный центр

На прямом эфире главный врач Ленинградского областного перинатального центра, доктор медицинских наук, профессор Николай Коробков отметил, что в 2025 году число рождений в перинатальном центре впервые перевалило за 4000 – это своего рода рекорд, и, в отличие от других районов Ленобласти, Гатчина показывает положительную динамику рождений:

- Мы с нашей командой стараемся сделать всё, чтобы роды были приятными, проходили мягко, и чтобы нашим родильницам хотелось к нам вернуться и неоднократно. Это наш вклад в демографическую политику страны.

Николай Александрович поделился хорошей новостью: по окончании проверки Росздравнадзора в начале 2026 года перинатальный центр получит сертификат, свидетельствующий, в первую очередь, о высоком уровне безопасности медицинской деятельности учреждения.

- Забегая вперед, замечу, что в Ленинградской области еще ни одна медицинская организация не имеет этого сертификата – перинатальный центр в Гатчине станет пионером. Сертификат Росздравнадзора даст нам право – как центру компетенций – проверять качество оказания медицинской помощи в других медучреждениях, и начнем мы с родильных домов, а потом перейдем и на многопрофильные медицинские организации, – сказал главврач.

О федеральных пособиях родителям

Заместитель начальника отдела организации установления мер социальной поддержки семьям с детьми Фонда пенсионного и социального страхования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ирина Козлова акцентировала внимание на том, что к мерам социальной поддержки семей с детьми относятся пособия, которые выплачиваются неработающим гражданам – по аналогии с выплатами работающим в рамках социального страхования.

Так, пособие по беременности и родам получают неработающие студенты-очники или уволенные в связи с ликвидацией организации. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается, если оба родителя – неработающие и не могут получить эту выплату по месту работы.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 2023 года выплачивается только неработающим малообеспеченным гражданам при подтверждении этого статуса.

Есть пособия, которые можно получить независимо от наличия работы. Например, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка полагается беременным и лицам, в семье которых есть дети в возрасте до 17 лет, – при условии подтверждения малообеспеченности семьи.

Еще три пособия выплачиваются фондом независимо от обеспеченности семьи: единовременное пособие при рождении или передаче ребенка в семью (опека, усыновление) и два пособия семье военнослужащего по призыву: единовременное пособие беременной жене и ежемесячное пособие на ребенка до трех лет на период прохождения отцом военной службы.

Как подчеркнула Ирина Козлова, все пособия выплачиваются по заявлению, которое можно подать либо при личном обращении в клиентскую службу отделения фонда, либо через МФЦ, либо в личном кабинете на Госуслугах.

Также Ирина Владиславовна рассказала о федеральной программе материнского капитала, которая работает с 2007 года. С 2020 года право на материнский сертификат определяется в проактивном режиме – т.е. в беззаявительном порядке. Сертификат полагается гражданам, которые рожают и регистрируют детей на территории РФ – по сведениям ЗАГСа.

Распоряжение средствами маткапитала носит исключительно заявительный характер и целевое назначение. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе с использованием кредитных средств – как на первый взнос, так и на оплату основного долга по ипотеке, на образование детей, на страховую пенсию матери, на реабилитацию детей-инвалидов и ежемесячную выплату на детей до трех лет.

Последняя новелла: если остаток материнского капитала – 10 тысяч рублей и меньше, их можно забрать.

Региональная поддержка родителей

Начальник отдела организации социальных выплат семьям с детьми Центра соцзащиты населения в Гатчинском округе Юлия Плескач рассказала, что с 2025 года в рамках нацпроекта «Семья» в Ленинградской области установлены новые выплаты матерям. Единовременная выплата в сумме 100 тысяч рублей предоставляется при постановке на учет по беременности студентке, независимо от возраста женщины. Также с 2025 года введена единовременная социальная выплата студенческим семьям в связи с рождением ребенка – 300 тысяч рублей.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на найм жилья положена молодой семье граждан РФ, не достигших 35 лет, у которых родился ребенок.

Данные меры назначаются по заявлению без критерия нуждаемости. Главное условие – постоянная регистрация на территории Ленинградской области, и актовая запись о рождении ребенка также должна быть произведена в Ленобласти.

В Гатчине с 2025 года центр «Дарина» запустил новую услугу в рамках нацпроекта «Семья» – бесплатный прокат детского инвентаря. Право на это есть у жителей Ленобласти с детьми до полутора лет включительно, если семья многодетная, если родилась двойня и более, если один или оба родители – студенты. Также бесплатный прокат положен семьям с детьми-инвалидами в возрасте до полутора лет, родителям-одиночкам и малоимущим семьям с детьми в возрасте до семи лет.

Свадьбы в роддоме и матери 50+

Председатель комитета по делам ЗАГС Гатчинского округа Дарья Якубова рассказала, как обстоят дела с рождаемостью в Гатчине, какие положены дополнительные меры поддержки родителям из средств муниципального бюджета, и где можно зарегистрировать брак и рождение ребенка.

В Гатчинском округе предусмотрены адресные выплаты на детей, родившихся в первый день каждого нового года – 50 тысяч рублей. В 2025 году таких малышей было трое.

Предусмотрены муниципальные выплаты при рождении тройняшек и более – 50 тысяч рублей, а также выплаты на детей, родившихся 1 августа – в день рождения Гатчинского района и Ленинградской области. 1 августа 2025 года в Гатчинском округе родилось пятеро детей – каждый получил по 25 тысяч рублей. С прошлого года эта мера распространяется на всех детей, родившихся в этот день.

Как рассказала Дарья Якубова, 70% регистраций новорожденных в Гатчине происходит прямо в Ленинградском перинатальном центре, где есть специальный кабинет регистрации рождений, сотрудники центра помогают, присматривают за младенцами. Прием ведется по записи шесть дней в неделю, не нужно ждать в очереди, родильницы выписываются из перинатального центра уже с комплектом документов на ребенка.

И, конечно, оформить свидетельство о рождении ребенка можно в ЗАГСе в Гатчине и в Коммунаре, а также в любом МФЦ Гатчинского округа, сразу получив все документы и подарки.

По данным гатчинского комитета ЗАГС, в 2025 году в Гатчинском округе мальчиков традиционно родилось больше – 51%. За год было 36 двоен, троен не случилось; 72% детей родились в браке, у 9% новорожденных отец вписан по установлению отцовства. По словам Дарьи Васильевны, общая демографическая динамика округа радует.

Если вдруг родители не успели зарегистрировать брак до рождения ребенка, можно оформить отношения одновременно с регистрацией малыша, прямо в перинатальном центре. В этом году так зарегистрировались пять гатчинских браков.

По статистике 2025 года, 41% гатчинских женщин стали мамами в первый раз, 31% родили второго ребенка, 18% – третьего и 10% – четвертого. По сравнению с 2024 годом, наблюдается прирост: общее количество актов регистрации рождений в округе выросло на 21%.

Чаще всего матерями становятся в возрасте от 25 до 33 лет, отцами – от 30 до 39 лет. В ушедшем году две жительница Гатчинского округа родили в возрасте 50–59 лет, и шесть мужчин 60–70 лет стали отцами. Есть и другая крайность: в 2025-м родителями стали 20 несовершеннолетних девушек и один юноша.

Самые популярные мужские имена 2025 года, по данным гатчинского загса – Александр, Михаил, Артем, Тимофей и Дмитрий, женские – София, Ева, Василиса, Анна и Виктория. Наиболее редкие имена, которые дали своим новорожденным мальчикам гатчинцы: Архип, Евграф, Митрий, Лукьян и Сергий. Девочек, родившихся в 2025 году, нарекали такими нераспространенными именами, как Ивея, Любава, Марья, Рада, Стелла.

Дарья Якубова напомнила, что при регистрации рождения младенца, независимо от места регистрации родителей, вручается медаль «Родившемуся на героической земле Ленинградской». С мая прошлого года обновлен дизайн и название медали.

Также каждому новорожденному жителю региона полагается подарок – большая коробка с вещами первой необходимости: одеяльцем, постельным бельем, распашонками, костюмчиками и т.д. В 2025 году состав подарочного набора обновился в результате опроса, проведенного перинатальным центром, были выбраны самые необходимые принадлежности для малыша, которые востребованы прямо с рождения. Двойняшки, тройняшки и т.д. получают дополнительный подарок – мягкие вязаные комплекты.

Дарья Васильевна назвала главные площадки Гатчинского округа, где можно торжественно зарегистрировать брак: это гатчинский ЗАГС на ул. Хохлова, ЗАГС в Коммунаре на Садовой, и в 2025 году в Гатчине был открыт зал для торжественных регистраций «Ризалит». В прошлом году торжественную регистрацию брака выбрали 44% пар, остальные оформили отношения не торжественно. 55% мужчин и 51% женщин в минувшем году вступили в брак повторно, и 11% новобрачных уже имели общих детей.

Людмила Нещадим подчеркнула, что в Гатчинском округе отмечается определенная позитивная динамика по ряду демографических показателей.

- К 2027 году – к столетию Ленинградской области – мы рассчитываем отремонтировать историческое здание гатчинского ЗАГСа с благоустройством прилегающей территории, – поделилась Людмила Николаевна. – Губернатор Александр Дрозденко принял решение оказать финансовую поддержку, и мы все ждем обновления нашего ЗАГСа, для большинства жителей Гатчинского округа – это действительно дом, где начинается счастье.

Екатерина Дзюба