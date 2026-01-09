Как видят будущее молзавода студенты?

Напомним, 29 ноября в Гатчине состоялся студенческий воркшоп: команды старшекурсников четырех вузов Петербурга – ГАСУ, Политеха, академии им. Штиглица и Горного университета – познакомились с историей Гатчины, побывали на территории молзавода на проспекте 25 Октября и под руководством педагогов профильных кафедр архитектуры, строительства, дизайна городской среды в течение дня сделали свои проекты реновации данной территории.

По завершении проекты были представлены на суд жюри – воркшоп объединил ведущих экспертов в области архитектуры, урбанистики, сохранения культурного наследия и экономики, проектирующих архитекторов. Проекты получились очень достойные, и комиссия приняла решение не присуждать места. В качестве приза все четыре студенческие команды прошли во второй тур.

Команда Политеха произвела на жюри очень серьезное впечатление своим глубоким подходом, глубоким анализом исходных данных Гатчины. Тут и научная, и промышленная составляющая, и, безусловно, история, культура и искусство. И всё это вместе, как некая сумма технологий, было объединено в проекте. Студенты подготовили очень интересное решение с частичным сохранением существующих зданий. Работа характеризуется внимательным отношением к деталям.

Команда академии им. Штиглица отличилась серьезным отношением к анализу существующих интерьеров, где студенты нашли много интересных деталей, связанных непосредственно с самим производством и с историей молокозавода. Сохраняя практически все существующие строения, студенты предложили много интересных решений, связанных с оформлением, с малыми архитектурными формами, с дизайном.

В своем проекте ребята продемонстрировали, как территория может быть преобразована с помощью всевозможных световых инсталляций, и изучение истории молокозавода, производства молока как раз послужило толчком для создания интересных интерьерных решений, которые студенты представили и с помощью искусственного интеллекта, и с помощью своего таланта. По мнению авторитетного жюри, получилась очень яркая, интересная работа.

Команда ГАСУ продемонстрировала планомерный, последовательный, академическим подход и серьезный анализ территории. Студенты предложили много интересных решений, связанных с сохранением существующих зданий.

Члены жюри отметили потрясающую ручную графику, в которой выполнена работа.

Команда студентов Горного университета решила, что если уж Гатчина – начало начал, то и начинать надо всё с начала. В своем проекте они сохранили исторические здания конюшни и корпуса проживания преподавателей, всё остальное снесли, и предложили построить новые объекты в современном стиле. Территория молокозавода предстала в совершенно ином свете.

По мнению жюри, творческий потенциал молодых архитекторов показал возможность площадки молзавода, и первый этап конкурса стал прологом большого и интересного конкурса, который состоится в начале следующего года.

После своего выступления Кирилл Козлов вручил главе администрации Гатчинского округа Людмиле Нещадим памятную грамоту – за участие в проведении проектного студенческого воркшопа.

Андрей Соколов

Своим видением по поводу использования территории бывшего молочного завода в центре Гатчины поделилась заместитель главы администрации Гатчинского округа по сохранению культурного наследия - председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова:

- Проектируется объект с условным названием «Научно-культурный инновационный центр». Свои идеи предлагают студенты профильных вузов.

«Молочный завод» не объект культурного наследия, но его накрывают зоны пяти объектов, и он сам является территорией одного из объектов культурного наследия. С учетом зон ограничений и работали в этом году студенты.

Высказываются разные предложения. У города богатая история в сфере науки и культуры. Здесь жили и творили великие люди. Здесь родились великие изобретения и произведения искусства. И эта история имеет продолжение в дне сегодняшнем. Соединение науки и культуры в современных реалиях – возможно. А если еще показывать это современными средствами, наполнить интерактивом для детей – будет очень интересно и востребованно.

Не хочется, чтобы пространство было только выставочным. Но мы хотим, чтобы там были представительства наших научно-исследовательских институтов и предприятий. «Буревестник», ПИЯФ, «Прометей», «Кризо», с точки зрения науки, очень весомы для города, но они закрыты, и их музейные площадки не доступны для широкой аудитории. Есть идея представить их в «Научно-культурном инновационном центре».