Ленобласть развивает сеть библиотек

«Больше внимания сегодня требуют библиотеки. И особенно сельские. Простая рекомендация «что почитать» может оказать огромное влияние на формирование мировоззрения.

Я не поддерживаю присоединение библиотек к культурно-досуговым центрам. Подход «здесь у нас дискотека, а здесь — библиотека» совсем не подходит.

В Ленобласти пока всего 23 библиотеки соответствуют по обустройству современным требованиям. В Выборгском районе в библиотеки обращаются 35% жителей, а во Всеволожском — всего 10%.

Поручил комитету по культуре разработать программу развития библиотечного дела в Ленобласти и выйти на обновление не менее 5, а лучше 10 библиотек в год», — сообщил глава региона.

Встречу с библиотечным сообществом Александр Дрозденко провел в Выборге вместе с Сергеем Степашиным, президентом Российского книжного союза.

«Лично мне любовь к исторической литературе привили именно в библиотеке. И сейчас не представляю свою жизнь без чтения, читаю всё — от серьезных биографических работ до детективов», — отметил Александр Дрозденко.