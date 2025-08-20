На фасаде Высокоключевой школы появился Пушкин

Здание Высокоключевой школы, построенное в 1963 году, полностью обновляется и приобретает современный облик. Школа ремонтируется в рамках региональной программы и национального проекта «Молодёжь и дети».

Изюминка обновленной школы – Пушкинская тема. Особое внимание привлекает оформление фасада и внутренних помещений. Гуляя по школьным коридорам, можно изучать историю предков Пушкина, увидеть героев его произведений.

В ходе рабочего визита в Гатчинский округ председатель комитета образования Ленинградской области Вероника Реброва вместе с родителями и педагогами осмотрела учебные кабинеты и другие школьные помещения, оценила темпы и качество ремонта. Также глава комитета образования отметила работы, которые предстоит завершить, чтобы дети начали новый учебный год в современном, комфортном и вдохновляющем пространстве.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, 1 сентября завершится капитальный ремонт и реновация сразу десяти образовательных учреждений региона. Более 6 тысяч учеников смогут начать учебный год в современных и комфортных условиях благодаря реализации региональной программы и национального проекта «Молодёжь и дети».

Обновленные школы расположены в Высокоключевом, Колтушах, Ям-Тесово, Луге (школы №2 и №6), Раздолье, Сланцах, Сертолово и Гостилицах. К началу учебного года школы приобрели не только современный вид, но и получили новое оборудование, что позволит повысить качество образования и создать безопасную среду для школьников.

Татьяна Можаева